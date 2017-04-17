Сергей Фролов выразил готовность возглавить Омск

В ходе сегодняшней пресс-конференции первого заместителя мэра Омска Сергея Фролова, посвящённой вопросам благоустройства и проведения субботника, стало известно о снятии по состоянию здоровья с выборов градоначальника министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова. Первый вице-мэр в свою очередь выразил готовность возглавить город.

Да, я готов возглавить город, - сказал Фролов. - Не переживайте. Такой вариант возможен. Сегодня администрация города работает в абсолютно нормальном режиме… С моим приходом в городе начали делать тротуары. Нравится это кому-то или нет… Нам с технической стороны предстоит организовать ещё выборы в Омский городской совет. Два последние года я это делал. Вячеслав Викторович [Двораковский] традиционно после Дня города уезжает в отпуск. Я занимался организацией губернаторских и думских выборов.

Первый заместитель мэра Омска станет исполняющим обязанности главы города, если до истечения срока полномочий действующего мэра Вячеслава Двораковского 11 июля Омский городской совет не сумеет избрать его преемника. Ранее Сергей Фролов наличие мэрских амбиций отрицал. Чиновник отмечал, что является членом команды действующего градоначальника и участвовать в выборах мэра не намерен.

Напомним, что в Горсовете голосование по кандидатуре мэра должно состояться 19 апреля. После снятия с выборов Владимира Куприянова депутатам придётся голосовать всего за одну кандидатуру - 30-летнего предпринимателя Андрея Ерошевича. Для того чтобы стать мэром, ему необходимо будет получить 21 депутатский голос.