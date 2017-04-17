Единственный кандидат в мэры Омска не намерен снимать свою кандидатуру
Политика  •  17 апреля 2017, 15:48, последнее обновление 17 апреля 2017, 16:06  •  печать

Единственный кандидат в мэры Омска не намерен снимать свою кандидатуру

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Единственный из оставшихся претендентов на пост мэра Андрей Ерошевич намерен просить депутатов Омского городского совета поддержать его кандидатуру. 

Сегодня, 17 апреля, стало известно, что Владимир Куприянов, один из двух одобренных комиссией кандидатов в мэры Омска, взял самоотвод. Как сообщила председатель Городского совета Галина Горст, выбывание одного из кандидатов не повлияет на голосование.

- Депутаты могут выбрать мэра, даже если на этот пост претендует только один кандидат, - сообщила Галина Горст.

Единственным кандидатом на пост градоначальника фактически остался 30-летний предприниматель-общественник Андрей Ерошевич, за кандидатуру которого проголосовали восемь членов конкурсной комиссии по выборам мэра. Сам кандидат в беседе с "Омск Здесь" заявил, что намерен идти до конца.

- Для меня, честно говоря, информация о Владимире Куприянове стала полной неожиданностью. Но я настроен на победу, снимать свою кандидатуру не собираюсь, - сообщил корреспонденту "Омск Здесь" Андрей Ерошевич. - Я надеюсь, что депутаты меня поддержат. Не хотелось бы, чтобы город остался без руководителя. Будут просить у депутатов поддержки.

Напомним, выборы мэра Омска в городском совете состоятся 19 апреля. Кандидату для победы необходимо набрать 21 депутатский голос. Если этого не произойдёт, выборы будут признаны несостоявшимися, и тогда народным избранникам в течение 20 дней нужно будет назначить новые.

Теги  •  #Андрей Ерошевич #Владимир Куприянов #выборы #Галина Горст #мэр

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