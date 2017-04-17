Единственный кандидат в мэры Омска не намерен снимать свою кандидатуру

Сегодня, 17 апреля, стало известно, что Владимир Куприянов, один из двух одобренных комиссией кандидатов в мэры Омска, взял самоотвод. Как сообщила председатель Городского совета Галина Горст, выбывание одного из кандидатов не повлияет на голосование.

- Депутаты могут выбрать мэра, даже если на этот пост претендует только один кандидат, - сообщила Галина Горст.

Единственным кандидатом на пост градоначальника фактически остался 30-летний предприниматель-общественник Андрей Ерошевич, за кандидатуру которого проголосовали восемь членов конкурсной комиссии по выборам мэра. Сам кандидат в беседе с "Омск Здесь" заявил, что намерен идти до конца.

- Для меня, честно говоря, информация о Владимире Куприянове стала полной неожиданностью. Но я настроен на победу, снимать свою кандидатуру не собираюсь, - сообщил корреспонденту "Омск Здесь" Андрей Ерошевич. - Я надеюсь, что депутаты меня поддержат. Не хотелось бы, чтобы город остался без руководителя. Будут просить у депутатов поддержки.

Напомним, выборы мэра Омска в городском совете состоятся 19 апреля. Кандидату для победы необходимо набрать 21 депутатский голос. Если этого не произойдёт, выборы будут признаны несостоявшимися, и тогда народным избранникам в течение 20 дней нужно будет назначить новые.