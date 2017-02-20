Партии отправили в комиссию по выбору мэра Омска глав фракций Горсовета

Городской совет составил предварительный список шести человек, которые прямо повлияют на выбор следующего мэра Омска.

Кандидатуры в отборочную комиссию обсуждались на сегодняшнем заседании комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка Горсовета. ОГС должен утвердить шесть членов комиссии: двух почётных граждан Омска и четверых представителей партий, представленных в органе.

Фракции предложили следующих представителей: Николай Чираков ("Единая Россия"), Леонид Михайленко (КПРФ), Алексей Ложкин (ЛДПР) и Ирина Матвеенко ("Справедливая Россия"). Спикер Горсовета Галина Горст представила кандидатуры из числа почётных граждан, ими стали Анатолий Якуш и Александр Новиков.

"Городская" половина состава комиссии будет утверждена на внеочередном заседании ОГС уже в эту среду, 22 февраля.

Выборы мэра Омска пройдут в три этапа. Кандидатов на пост отберёт комиссия, сформированная пополам Городским советом и губернатором. Окончательное решение по кандидатуре мэра примут депутаты Горсовета: победителю необходимо набрать минимум 21 голос. Процедура назначения нового градоначальника должна завершиться до 10 мая.

Справка:

Новиков Александр Иванович - заслуженный врач РФ, возглавлял Омский государственный медицинский университет с 1998 по 2016 год.

Якуш Анатолий Игнатьевич - директор лётно-технического колледжа гражданской авиации имени А. В. Ляпидевского. Заслуженный работник транспорта Российской Федерации, почётный работник общего образования Российской Федерации.