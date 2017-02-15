"Эти выборы - фарс". Горсовет определил, как назначат нового мэра Омска

Следующий градоначальник будет первым, кого выберут не омичи, а специальная комиссия. В неё войдут 12 человек: шестерых назначит губернатор Омской области Виктор Назаров, остальных предложит Горсовет (два почётных гражданина Омска и четыре представителя партий, представленных в ОГС).

Мэр будет выбран в три этапа: приём документов, их проверка, собеседование кандидатов с членами выборной комиссии и отбор. Конкурс признают состоявшимся, если комиссия выберет минимум двух человек. Конечное решение о том, кто станет мэром, примет Горсовет. Для избрания кандидату необходимо будет набрать простое большинство депутатских голосов - 21 голос. Нового мэра должны назначить не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий нынешнего градоначальника Вячеслава Двораковского, то есть до 11 мая.

Представители фракции КПРФ раскритиковали такую схему за то, что на третьем этапе комиссия отсеивает большинство кандидатов, оставив только двух человек. Коммунисты считают, что фактически выбор нового мэра останется за губернатором, а Горсовету придётся "выбирать из двух зол".

Два кандидата, определённые губернатором, получают преимущества. Мы не увидим представителей других партий. Данные выборы - это фарс. Прошу не поддерживать, саботировать данное решение, - обратился к своим коллегам Иван Ивченко.

На принятии документа в первоначальном виде настаивали члены "Единой России". Глава фракции Николай Чираков заявил, что все нововведения принимаются с опаской, но городу нужно двигаться дальше.

В итоге документ был принят сразу в трёх чтениях.

Прямые выборы мэра Омска были отменены в 2015 году решением Законодательного Собрания Омской области. На сегодняшней пресс-конференции губернатор Виктор Назаров уже назвал трёх своих кандидатов на пост мэра. Ими стали глава местного отделения Сбербанка Игорь Меркулов, гендиректор "ОмскВодоканала" Сергей Шелест и министр природных ресурсов региона Александр Винокуров.