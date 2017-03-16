"Уральский пельмень" Андрей Рожков: "КВН не смотрю уже 10 лет"

Обладатель премии ТЭФИ, автор сценариев для программы "Большая разница" и "Ты смешной", бессменный актёр и автор шоу "Уральские пельмени" рассказал "Омск Здесь" о первым опыте съёмок в большом кино, о том, как роль Бабушки мешает ему в жизни и своём отношении к современному КВН.

Сегодня, 16 марта, на экраны выходит комедия "Везучий случай" режиссёра Романа Самгина. В фильме главные роли сыграли участники юмористического шоу "Уральские пельмени". О том, как проходили съёмки и какие ещё актёры в нём засветились, шоумен Андрей Рожков рассказал во время презентации картины в Омске.

О фильме "Везучий случай"

Мне понравилось быть в роли артиста. Это первая роль в кино, хотя за последние пять лет нам присылали много сценариев с предложениями, но мы, видимо, ожидали большой куш (улыбается). Раньше все пытались написать сценарий под "Уральских пельменей" и конкретных людей - Рожкова, Брекоткина и Мясникова, а Жора Крыжовников просто написал историю.

Режиссёром выступил Роман Самгин, который известен больше как театральный режиссёр. Это также его первая работа в кино, и мне кажется, он с ней справился. Хотя судить не мне, а зрителю. Здесь не юмор от "Уральских пельменей", а работа сценариста, и той плотности, которая присутствует на наших программах, не будет. Всё-таки это кино, и оно построено на других драматургических ходах. Да, была идея сделать фильм на основе скетчей, но тогда это был бы очередной "Самый лучший фильм".

Получилась добрая семейная комедия, и мои дети уже её посмотрели, но отнеслись к ней по-разному. Они в основном спрашивали, как я запрыгнул в окно, как сделал это, почему у меня глаза стали красные. Они меня ещё неделю после просмотра пытали (смеётся).

Об актёрском составе

Очень повезло с актёрским ансамблем. Я всегда считал, что лучше комедийной актрисы, чем Олеся Железняк нет, а тут мне дают её в жены. Это гениальнейший актёр Миша Трухин, которого я недооценивал. Мы с ними подружились на площадке и сейчас общаемся. Просто физически смешной человек Алексей Маклаков, который нас постоянно веселил в кадре и за кадром, и мне порой было сложно собраться и выйти в кадр. Атмосфера была на площадке настолько хорошая, что я думаю, это отразится и на экране.

О юморе

Люди без юмора встречаются, но редко. Мне кажется, это несчастные люди и их надо лечить. Например, заставлять писать шутки из-под палки, разрабатывать для них юмористические программы, чтобы они улыбались, щекотать их. Смеяться - это одна из самых больших радостей в жизни. Над собой, над друзьями, детьми. Без этого очень трудно жить.

О Екатеринбурге, Омске и Москве

Екатеринбург в фильме выступает собирательным образом всех городов. Я бы не назвал Екатеринбург провинцией. Я считаю, что это вторая столица России. Ну ладно, третья, ладно, четвёртая после Омска (смеётся). Омск очень похож на наш Екатеринбург. Он прямо как родной. Не знаю чем, может быть, людьми, или улицы такие же грязные (улыбается).

Я пять лет жил в Москве, когда работал там, но в определённый момент я понял, что не вижу там своего будущего. Я начал думать о далёком будущем, о том, где я буду сидеть, когда буду на пенсии и буду нянчиться со своими внуками, и я понял, что это будет точно не в Москве. А в Екатеринбурге я это вижу: я сижу в своём доме в сосновом лесу, топится печка, бегает собака.

О современном КВН

Я, к сожалению, не смотрю КВН уже 10 лет. Три года назад у меня вообще сломался телевизор, и я посчитал это знаком. И это прекрасно (улыбается). Старший сын теперь читает книги запоем, средний, которому 8 лет, тоже начал читать сказки, и младший, надеюсь, будет читать. А что ещё им делать в свободное время? А у меня его нет! У меня трое детей. Какое свободное время? (смеётся).

КВН меняется с каждым сезоном. Я пришёл в КВН в 1993 году, и тогда казалось, что другие команды такие весёлые и интересные, да и мы, надеюсь, внесли какую-то новую струю. Блеснули своей уральской изюминкой (улыбается). Потом появился "Пятигорск", московские и питерские команды, сборная Владивостока. Такие яркие команды появляются и сейчас.

Но раньше было легче. Когда мы в 1993 году приехали в Сочи на фестиваль, там было 50 команд. Сейчас там уже порядка 500, то есть конкуренция возросла в 10 раз. Но я считаю, что талантливые ребята всё равно пробьют себе дорогу, неважно, в КВН или на телевидении. КВН всё равно остаётся кузницей кадров, хотя его и хают, и 80-90 % юмористического контента на телевидении производится кавээнщиками.

Об "Уральских пельменях"

"Пельмени" уже не те (смеётся). Они другие, ведь и мы меняемся. Вот и в кино снялись, хотя ещё пять лет назад и мечтать об этом не могли. У нас появляются новые актёры, актрисы, и мы стараемся что-то изменить, но всем ведь не угодишь. Есть постоянные наши зрители, которые прощают нам многое, а есть те, кто изначально нас не принимал и не принимает до сих пор, и всё равно пересматривают наши старые передачи и гнобят нас.

Коллективу в следующем году будет уже 25 лет. Представляете? Очень тяжело черпать вдохновение. Завтра я поеду домой, и мы начнём собираться на очередные авторские сборы, чтобы писать следующий концерт. Ищем вдохновение от всего вокруг, ведь рядом с нами ходят очень интересные и смешные люди, просто нужно замечать и фиксировать это. Много идей берём из реальной жизни: в аптеке, в очереди в кинотеатре, в супермаркете, на отдыхе.

О роли Бабушки

В такие моменты я чувствую, что моё сознание уходит, и кто-то вселяется в меня (смеётся). Главное, выйти из такого состояния, хотя Бабушка начала меня побеждать: у меня начала болеть спина. Я чувствую, что у меня нижний отдел позвоночника по утрам начал болеть. Я связываю это с Бабушкой, потому что у неё по жизни болит спина. Я на самом деле и бороду отрастил, чтобы мне больше ролей Бабушки не давали. И когда меня ребята видят с бородой, это значит, что я Бабушку не буду играть. Но у меня есть ещё и Дедушка, и алкоголик (смеётся).

О роли мечты

Моя самая любимая комедия - "Приключения итальянцев в России", а как актёр юмористического плана мне нравится Андрей Миронов. У него есть и глубина внутреннего образа, и харизма. Также нравятся фильмы с Юрием Никулиным, где он играл не юмористических персонажей, а драматические роли: "Когда деревья были большими", "Чучело". Я хотел бы когда-нибудь дотянуться до такого уровня, хотя бы коснуться таких ролей (улыбается).

Фото: Илья Петров