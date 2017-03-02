Игорь Семакин: "Нужно повышать культуру не водителей, а нации в целом"

Президент Ассоциации автошкол Омской области Игорь Семакин рассказал ИА "Омск Здесь" о том, нужно ли вводить временные водительские удостоверения для начинающих водителей, и о том, почему нужно ввести за правило прохождение повторного обучения уже опытных автолюбителей.

Представители Союза автошкол Москвы предложили изменить существующие программы обучения водителей и приёма экзаменов и в целом ужесточить требования к автомобилистам. Свои инициативы они представят главе ГИБДД России Виктору Нилову. Среди предложений - выдавать начинающим водителям временное удостоверение сроком на два года и ввести для них ограничения по скоростному режиму, на перевозку пассажиров и езду в тёмное время суток по автомагистралям. Также предлагают внести в список обязательных документов медицинскую справку.

Насколько эти меры позволят сократить ДТП с участием начинающих водителей и как эти изменения отразятся на культуре водителей, мы обсудили с президентом Ассоциации автошкол Омской области, директором автошколы "Перекрёсток" Игорем Семакиным.

Игорь Александрович, согласны ли Вы с инициативой коллег о введении новых требований к выдаче прав начинающим водителям?

Согласен, но не со всем. К тому, что первые два года у человека должно быть временное удостоверение, отношусь хорошо. По большому счёту такой способ воспитания нормального водителя даст бо́льшую перспективу тем учебным заведениям, которые делают акцент именно на обучении людей, а не на том, чтобы побыстрее их вытолкнуть с правами на дороги. То есть человек, выбирая услугу, будет заинтересован выбрать ту автошколу, в которой его научат. Соответственно, у него будет больше возможностей в течение двух лет совершить меньше ошибок, потому что у него просто базовый уровень будет хороший. Всё это может привести к постепенному вытеснению с рынка тех автошкол, которые занимаются, грубо говоря, продажей прав.

С каким аспектом тогда не согласны?

По поводу медицинской справки не согласен. К этой инициативе отношусь отрицательно, потому что она малопонятна. Во-первых, если говорить про новичков, то если они получили водительское удостоверение, то у них и так медсправка, как правило, свежая, она в течение двух лет действует. Медосвидетельствование не проходится каждый месяц, а комиссию проходят раз в два года. Поэтому никакого смысла я вообще в этом не вижу. Но ведь там речь шла не только о новичках, а о том, чтобы сделать шофёрскую комиссию обязательным документом для всех водителей.

Но в таком случае участятся случаи коррупции...

За последние 10 лет ситуация изменилась. Если тогда медсправку можно было купить, как техосмотр сейчас, не проходя ничего, то сейчас почти все такие организации ликвидированы. Правоохранители всерьёз за это взялись. В настоящий момент я не знаю таких фактов. Да, естественно, всё возможно, но это сейчас дорого, сложно, ненадёжно, и преследуется по закону.

Возвращаясь к вопросу временных прав, на Ваш взгляд, как это должно регламентироваться? Если в течение этого срока начинающий водитель, например, становится виновником ДТП, у него забирают эти временные права, и он должен пройти повторное обучение в автошколе?

На мой взгляд, это может дать положительный эффект только в том случае если, например, у человека в первые два года замечаются систематически нарушения (скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора и т. д.). Всё это должно приводить к тому, что период сохранения за ним только временного удостоверения продлевается - это первый вариант. Второй вариант - при накоплении каких-то определённых ошибок, замечаний, в том числе мелких ДТП и нарушений ПДД, он направляется на переобучение. И тогда только в случае переобучения и сдачи экзамена он получает снова временное удостоверение.

Нужно, чтобы сам подход к получению водительского удостоверения изменился. Сейчас получается, что ты получил удостоверение - и всё, ты до конца жизни больше не учишься. Это плохо. Например, сейчас ввели такую норму, что люди, лишившиеся водительского удостоверения, пересдают экзамен. Это замечательно, ведь они действительно ходят и сдают. Бывает и не с первого раза, а с десятого, но тем не менее учатся и сдают. Подобным образом можно и с новичками поступать.

Наверняка есть статистика о том, как ведут себя на дороге начинающие водители в Омске? Снижается ли аварийность на дорогах именно с их участием?

Если смотреть на статистику по количеству ДТП, то ситуация очень радужная и всё замечательно: ДТП с участием новичков стало меньше. Но если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, то получается, что за последние два года выдано водительских удостоверений вновь обучившимся людям меньше, и, соответственно, статистика поменялась. Можно пропорцию провести, и цифры, я думаю, получатся близкими.

В то же время сам по себе подход к проведению экзаменов стал жёстче, соответственно, количество плохо подготовленных людей на дорогах уменьшилось, поэтому положительная тенденция наблюдается. А если говорить о культуре вождения, то в автошколе на уровне экзаменов культуру повысить человеку невозможно. Тут надо повышать культуру нации. Если в каких-то странах есть ограничения по скоростному режиму, и они не нарушаются, есть просто культура общения между людьми на дороге, там и аварийность меньше. У нас каждый сел за руль и сразу герой, и нарушать можно, и всё остальное. Здесь проблема воспитания, а не проблема подготовки.