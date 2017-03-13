"Он - ботаник, а она баба-огонь". Регина Тодоренко о новых ведущих программы "Орёл и решка"

Ведущая программы "Орёл и решка. Кругосветка" на канале "Пятница" Регина Тодоренко во время своего визита в наш город рассказала "Омск Здесь" о том, какие вещи должны быть в каждом чемодане, о том, почему начала выпускать собственную линию одежды и занялась музыкальной карьерой, а также о своём отношении к новым ведущим программы "Орёл и решка. Перезагрузка".

В Омск приехала одна из самых красивых девушек телевидения - 26-летняя Регина Тодоренко, которая запомнилась и полюбилась телезрителям благодаря популярному трэвел-шоу "Орёл и решка" на канале "Пятница!". Телеведущая представила омичам весеннюю коллекцию, рассказала о своих фаворитах в мире моды, а также о том, чего, помимо путешествий и приключений, ей сегодня не хватает для счастья.

В "Меге", куда телезвезду пригласили представить омичам весеннюю коллекцию одежды, ей не давали проходу: к Регине то и дело подходили с просьбами сделать совместное фото и говорили комплименты. Все они - и серьёзные дяденьки в костюмах, и юные девушки - фанаты программы "Орёл и решка". Регина Тодоренко в России - бесстрашная ведущая самой популярной программы о путешествиях. И мало кто знает, что на самом деле она ещё секс-символ украинской "Фабрики звезд-2", экс-солистка девичьей группы Real O, а в прошлом году выпустила клип на первый сольный сингл. И всё это - в 26 лет! О музыке, путешествиях, жизненных ценностях и способах собрать чемодан телеведущая порассуждала с корреспондентом "Омск Здесь".

Регина, помните своё самое первое путешествие ещё до появления в Вашей жизни проекта "Орёл и решка"?

Я начала путешествовать с самого детства: моталась по всей Украине. Одной из первых стала поездка во Львов с детским театром, потом Чехия, Польша, затем Турция и Египет. В 21 год я уже отпраздновала свой день рождения в Барселоне, а потом всё как закрутилось и завертелось (смеётся). Ещё до проекта я использовала свой загранпаспорт, и когда пришла на проект, у меня осталась чистой всего одна его страница.

Какие самые сложные испытания Вам пришлось пережить уже во время съёмок программы "Орёл и решка"?

Нас настигла невероятная жара, когда были в Индонезии, в Джакарте. Мне хотелось выйти из аэропорта сразу в купальнике, потому что одежда не сушится и волосы вечно мокрые. Я ходила в коротком топике и джинсовых шортах, и я поражалась местным женщинам: так как они мусульманки, они ходили в парандже.

А вообще в Джакарте есть модные тренды?

Паранджа (смеётся). В Джакарте, в Дубае, вообще в Арабских Эмиратах вообще всё дорого, и туда завозят полные коллекции. Там есть всё, но очень дорого, и на шопинг туда я ездить не советую. Кстати, в Милан тоже. Говорят, что там можно купить всё по небывалым скидкам, но скидки там начинаются от 50 миллионов долларов. Но есть лайфхак: надо накопить денег на билет в Китай, Гуанчжоу (улыбается).

Можете ли Вы определить по тому, как одет человек, какой он? И можно ли сказать, что Вы встречаете человека по одёжке?

Покатавшись по миру, я поняла, что, например, в Европе очень сложно понять какой человек. Девушкам там всё равно, что напялить на себя. Причём в прямом смысле напялить. Они просто надевают на себя вещи, желательно, чтобы это было многослойно, чтобы можно было и снять, и надеть. Там и свитер, и кофта, и шаровары, а под ними иногда и юбка. Но при этом они всегда активны, и им всё равно, что на них надето. Во Франции женщины - это обязательно жемчуга, кофточки с рюшами, а у англичанок обязательно юбочка-карандаш, лодочки, блузочка с принтом.

Как Вы собирали чемодан в кругосветку?

Я взяла с собой базовый набор вещей: две пары кроссовок, купальники, джинсы, спортивная форма, так как я занимаюсь спортом и йогой, и пару футболок. На самом деле многое докупаешь уже в процессе съёмок. Случалось много неприятностей: мы набрали разной одежды, приехали, а там сезон дождей или дичайшая жара, и приходится идти на шопинг. Кстати, это у нас стало традицией, когда мы приезжаем в новую страну, сразу идём в прачечную, где можно дешево постирать кучу одежды, в шопинг-молл и в спортивный зал.

Какие советы по выбору гардероба Вы бы дали путешественникам? Какие три вещи, несмотря на климат страны, должны быть в каждом чемодане?

Обязательно должна быть белая майка, джинсы, комбидресс и платье. Лично я предпочитаю платья с цветочными принтами или с животными, что сейчас актуально. Желательно, чтобы оно было лёгкое, шифоновое. Универсальности всегда добавляет чёрное платье Шанель. Везде, где бы ты ни был, ты сможешь его надеть и утром, и вечером. И к тебе уже относятся не так легкомысленно, а серьёзно. Обязательно должна быть в чемодане накидка: просто кофта, пончо или даже дождевик, потому что, путешествуя по странам, ты не знаешь, как повернётся к тебе погода: задом или передом. Из обуви я настоятельно советую взять кроссовки и босоножки на танкетке, лоферы.

Расскажите немного о своём бренде одежды…

Цель была абсолютно эгоистическая: мне не хватало каких-то эксклюзивных вещей. Покупать эксклюзивные дизайнерские вещи дорого, ездить постоянно в Китай тоже тяжело. В России сама я не всегда могу подобрать что-то для себя. Вот так мы начали производство нашего бренда GENERATION TR в Одессе, а дальше уже начали интересоваться подружки и друзья: "О, прикольная вещь, от кого?", а я: "Так это мы дома пошили, от меня" (смеётся). Но я ни в коем случае не претендую на роль дизайнера, я идейный вдохновитель.

Ещё одна из причин создания собственного бренда - мне просто хотелось выглядеть хорошо в самолёте и потом, сразу после того, как мы кинем монетку, когда я побегу в ресторан. Чтобы было комфортно. Поэтому мы и начали шить спортивные костюмы, которые можно надеть и с каблуками, и с танкеткой, и с кроссовками. Ещё я очень люблю обтягивающие модные комбинезоны, в которых можно и спортом заниматься, и в самолёте находиться.

Сейчас наступит весенняя слякоть, и многие достанут резиновые сапоги. Что можно с ними сочетать?

К ним хорошо подойдёт красивое лаковое пальто и, конечно, джинсовая куртка и кожанка. Я люблю резиновые сапоги, и я бы в них всю жизнь ходила (смеётся). Очень круто также они будут смотреться с короткими платьицами.

Новыми ведущими программы "Орёл и решка. Перезагрузка" стали шоумен, диджей Антон Птушкин и видеоблогер и звезда Instagram Анастасия Ивлеева. Как оцениваете их в этом качестве, и что, на Ваш взгляд, нового лично они могут дать этой программе?

Свежее дыхание. За три года я всё-таки постарела, и во мне много разных навыков и исторических знаний, как в 56-летней женщине (смеётся). Я думаю, что для ребят, которые ещё не видели мир, а Настя вообще, по-моему, не знает языка, есть чему поучиться. Они будут развиваться вместе со зрителями. Она будет учить язык, и зритель будет где-то за ней повторять. Антон уже достаточно опытный, и мне кажется, они в тандеме будут хорошо смотреться. Он такой ботаник, а она баба-огонь, и они друг друга только дополняют. Это будем уже не мы, которые говорят: "О, опять этот омар, я его ела уже 20 раз", для них это будет: "О, я только что съела омара". Такой небывалый восторг.

Сейчас Вы активно записываете песни и снимаетесь в собственных клипах. Каковы дальнейшие планы в этом направлении?

Я выпустила альбом Fire. Так же называется главная песня, на которую мы сняли клип в Москве осенью. Альбом состоит из 13 треков, половина которых на английском языке. Сейчас я его продвигаю, хочу отправиться в мини-тур. Очень сложно держать баланс, потому что я практически не бываю дома. И мои музыканты уже жалуются, мол, мы выпустили альбом, а когда мы уже поедем в тур.

В одном интервью Вы говорили, что хотите стать ведущей конкурса "Евровидение", который пройдёт на Украине, но в итоге на эту роль выбрали трёх парней.

Я бы расстроилась, если бы ведущей "Евровидения" стала какая-то девушка, а так как будут вести три парня, я со спокойной душой вздохнула: значит, никакая другая не подошла (смеётся).

Фото: Илья Петров