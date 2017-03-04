Михаил Турецкий: "Жизнь мужчины должна крутиться вокруг женщины"

Хор Турецкого - выдающийся музыкальный феномен XXI века. Их выступления настоящий праздник музыки, заряд эмоций и отличного настроения. Их называют рекордсменами популярности: за 25 лет артисты более пяти тысяч раз выходили на сцену, а в турне и гастролях преодолели три миллиона километров. О секрете своего успеха, в том числе и у женщин, рассказал бессменный руководитель коллектива Михаил Турецкий во время своих гастролей в Омске с программой "Всё ради женщин".

Секрет нашего успеха в том, что мы уже 26 лет вместе. Все эти 26 лет люди каждый день занимаются любимым делом, перемещаются из города в город, из страны в страну и несут эту радость людям. Обмениваются этой радостью и энергией со своей аудиторией, которая очень благодарна.

Изначально люди у нас очень настороженны, присматриваются и привыкли не доверять. Но проходит 20 минут, и мы находим тот золотой ключик в их сердца, который их распахивает настежь, и у нас получается такой большой сквозняк наших взаимоотношений. Наверное, секрет в том и есть, что мы не чувствуем себя уставшими. Сегодня, например, мы прилетели рано утром, и у нас была насыщенная программа. И спал я всего час, но при этом я бодр, и для этого мне даже не нужны лёгкие наркотики или алкоголь. Я позанимался спортом, был у косметолога на уколах, чтобы лицо стало бодрее.

Жизнь любого нормального мужчины крутится вокруг женщины. Мы должны слушаться женщин, потому что женщины - это единственное земное божество, которому мы, мужчины, должны поклоняться.

Омск - очень солнечный город.Вчера мы были в Нижнем Новгороде, где всего 56 солнечных дней в году, и настроение у людей бывает не всегда весёлое. У вас люди намного позитивнее, и мне говорили, что, несмотря на бытовые трудности и проблемы, настроение у омичей в основном хорошее.

На концертах нам надо нести духовную силу и энергию. Принести не настроение, а пищу для души и для сердца. В преддверии 8 Марта мы хотим обратить внимание на то, что мы, мужчины, очень любим женщин. Своих женщин. И каждый мужчина должен по возможности служить одной женщине. И женщина должна себя чувствовать особенной. Есть такие слова: "Мы слова найдём такие нежные, что завидовать начнут красавицы, тем единственным на свете женщинам, которых любим мы". Запомните, мужчины, три главных слова: люблю, куплю и поедем (смеётся).

Мы гордимся проектом "Народное караоке" и его масштабами по всей стране. Для этой программы мы отобрали 35 песен, которые есть в сознании нескольких поколений, и вышли с ними на площади городов, чтобы люди могли услышать хорошее пение и присоединиться к Хору Турецкого. И таких праздников я сейчас насчитал как минимум 30. 22 - в России, в Белоруссии, и три праздника - в Казахстане.

ПРИПЕВАТЬ ЛУЧШЕ С "ХОРОМ". ОМИЧИ СПЕЛИ КАРАОКЕ ВМЕСТЕ СО ЗНАМЕНИТЫМ КОЛЛЕКТИВОМ

В Омске это было невероятное событие, и министр культуры России Владимир Мединский сказал, что было сто тысяч человек. Но мне кажется, что побить рекорд Ростова-на-Дону, где было 106 тысяч, невозможно.

Мы гордимся сейчас тем,что пробили проект "Песни победы" в Берлине. На центральной площади 7 мая впервые в истории взаимоотношений ФРГ и России произойдёт уникальный праздник. На площади Жандармерии соберутся тысячи человек, среди которых поляки, чехи, немцы, французы. В День России на Красной площади мы запустим проект "Народное караоке", и в городах-миллионниках, и в Омске, я уверен, в том числе, на большом экране будет транслироваться этот концерт. И все вместе мы споём гимн России и поставим Рекорд Гиннесса, когда более миллиона человек споют гимн России.

У меня много детей и двое внуков, и иногда вручение подарка я могу пропустить. Пусть родители это делают, пока я делаю подарки своей аудитории. Для меня сейчас главное - это женщины России, Сибири, Омска. Это им надо делать подарки.

Фото: Илья Петров