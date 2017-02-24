Михаил Казиник: "Моя мечта - окружить людей музыкой"

Известный популяризатор классической музыки Михаил Казиник во время своего визита в наш город рассказал "Омск Здесь" о том, что такое музыка и почему её важно уметь слушать и понимать, а также о том, кто из современных композиторов может сегодня стать классиком.

Михаил Казиник - искусствовед, скрипач, лектор, культуролог и музыковед. Это "наш человек в Швеции": эксперт Нобелевских концертов и один из интереснейших рассказчиков мира. Он вырос в Витебске, учился в Минске и объехал с концертами весь Союз. В Швеции, куда он переехал в 1991 году, его называют "Апостолом культуры" - за активную музыкально-просветительскую деятельность, которую он ведёт по всей стране. Отдельную страницу в его биографии занимает и Рига, где уже не первый год он проводит конкурс для молодых музыкантов. По всему миру он даёт просветительские лекции, рассказывая о классической музыке, литературе и искусстве.

Любое его выступление - это событие: мало кто умеет рассказывать о музыке с таким вдохновением, вовлекая в это действо даже самого не искушённого слушателя. Вся его жизнь связана с музыкой. О ней он всегда говорит увлечённо, и не важно, выступает он в этот момент с лекцией перед зрителями, или даёт интервью.

Михаил Семёнович, как Вы пришли к музыке? И есть ли в Вашей жизни люди, которым Вы особенно благодарны за это?

Когда я, будучи маленьким, плакал, мой папа играл или на мандолине, или на скрипке, и я тут же успокаивался. Есть даже фотографии, на которых я, а я ещё тогда не ходил, лежу и таращу на него играющего свои глазёнки. Звуки музыки меня моментально восстанавливали и успокаивали.

То, что я обладаю силой воздействия, я понял в детском саду. Воспитательницы оставляли меня тогда одного на большую группу и уходили по магазинам. Они знали, что я буду рассказывать детям стихи и истории. Именно тогда я понял, что если я буду сидеть на табуретке и рассказывать на возвышении истории ста детям, то эти сто детей будут слушать меня ровно столько, сколько я буду говорить.

Может ли некачественное музыкальное образование препятствовать любви подрастающего поколения к классической музыке? Или для того чтобы её понимать, лучше вообще не иметь музыкального образования?

Да, иногда оно мешает, потому что восприятие классической музыки не акт знания. Искусство и музыка не предмет. Прежде всего, восприятие музыки - это настроенность организма на волну той или иной музыки. И для этого совершенно не нужно заканчивать консерваторий. Человек может прийти первый раз туда и вдруг узнать, что он, оказывается, понимает, чувствует и любит музыку, потому что его организм настроен на эту волну.

Главное моё открытие - это то, что акт произведения искусства - огромный источник волновой энергии, а человек - это приёмник. Большинство людей испорчены соседями, детским садом, радио и телевидением. И в результате приёмник работает только на биоритмы. В таком случае либо ничего не выйдет, либо должен быть такой человек, как я, который в любой момент возьмёт этого человека и настроит его на волну музыки, как настраивают органы и скрипки.

В одном из интервью Вы сказали, что стараетесь избегать разговоров о поп-музыкантах, потому что считаете, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на попсу, и что в классической музыке есть все наслаждения, просто многие люди этого не знают…

Отношение к искусству - это не вопрос вкуса, а вопрос принадлежности. Ты должен принадлежать к высочайшему, а в свободное время, когда ты хочешь расслабиться, слушай всё, что хочешь. Ужас в том, что миллионы людей никогда не получат шанса и не придут к великому искусству, потому что вовремя не было проводника - папы с мамой, воспитательницы в детском саду или учительницы в школе. Если ничего этого не случилось, и человек сам в себе этого не открыл, или не пришёл, например, ко мне, то у него меньше шансов достигнуть успеха. Именно в классической музыке, в отличие от всей попсы, заключены формулы и тайные коды, связь человека с космосом. Вся поп-культура служит сегодняшнему дню. Завтра появятся новые песни, вчера был другой певец, потом - третий, а в великом искусстве этого нет. Он есть, был и будет.

Сын и отец склонились над музыкой Баха и вместе её слушают, и здесь нет проблемы отцов и детей, потому что Бах одинаково актуален как для сына, так и для отца. А если, например, дочь любит Леди Гагу, а мать Аллу Пугачёву, то дочь считает, что мать сошла с ума. Тут уже начинается конфликт поколений. В искусстве же подлинном никакого конфликта нет, потому что оно принадлежит вечности, как и человек.

Говорят, что нельзя объяснить, что такое любовь, а можно ли объяснить, что такое музыка?

Да, можно, и об этом лучше всех сказал великий Лейбниц: "Музыка - это скрытое арифметическое упражнение души, которое вычисляется само того не зная". Лучше уже и я не скажу, это действительно так. Это есть и в самых величайших книгах: "Игра в бисер" Германа Гессе и "Доктор Фаустус" Томаса Манна. Обе эти книги в свою основу включают музыку, как величайший материл для ваяния. Или возьмём, к примеру, "Жан Кристоф" Ромена Роллана - историю о судьбе музыканта. Ещё одна великая книга двадцатого века - "Мастер и Маргарита", где даже фамилии героев связаны с классической музыкой: Берлиоз, Доктор Стравинский, постоянный намёк на Фауста, дирижирует Штраус. Весь роман Булгакова насыщен музыкой. Оказывается, даже великую книгу нельзя написать, если ты не в теме великой музыки.

Как Вы отбирали произведения для программы "III века музыки", с которой выступили в Омске?

Как человек искусства, я человек спонтанный. Я отбираю большое количество произведений, а потом, исходя из обстановки и атмосферы в зале, что-то корректирую. Знаете, у музыканта в запасе очень много нот, и многолетний опыт попадает в цель. В искусстве вообще не бывает лекций. Это не предмет, и у него нет движения от простого к сложному. Система преподавания в искусстве не ведёт к искусству, искусство - это дар, и говорить о нём можно только актёрски и поэтически, но никак не лекционно. Поэтому часто все попытки привести людей к искусству наталкиваются на их протест.

А можете назвать современных композиторов, которых Вы считаете достойным явлением в музыке на сегодняшний день?

Это немного коварный вопрос, потому что время отбирает великую музыку и оставляет её, но есть несколько имён композиторов, которые, я уверен, войдут в историю. В Киеве сейчас живет Валентин Сильвестров, Гия Канчели из Грузии, но сейчас живёт в Антверпене. Ещё есть гениальный и уникальный композитор - Лера Ауэрбах, которая родилась в Челябинске. Это великий композитор XXI века. Её музыка звучит во всех уважающих себя концертных залах и оперных театрах мира. Я с ней очень близко общаюсь и пытался её увезти из Америки в Россию, потому что Россия не может не знать своих героев, но сейчас России немного не до этого. Её музыка соединяет в себе элементы детских мелодий классических имён и невероятных колыбельных и вообще воспоминаний детства. В её музыке, как и у Баха, сконцентрированы интонации целых веков, и её музыка по количеству исполнений и потрясений сейчас на первом месте. Лера Ауэрбах. Запомните это имя.

В Омске Вы впервые. Какие у Вас сложились впечатления о городе и его жителях.

В Омске мне очень понравилось. Он очень чистый и аккуратный. То, что я увидел, мне очень импонирует. Это намоленное природой место, где Омь впадает в Иртыш. Ведь это какие-то фантазии, это что-то вечное. Для меня это романтическое настроение города, и я наслаждаюсь удивительной погодой. Я сегодня написал: "Сибирские морозы - 2". И знаете, какой контраст я заметил по сравнению с другими городами? Люди здесь добрее, мягче, обаятельнее. У вас очень много красивых и вежливых людей.

Фото: Илья Петров