Первая волна ремонта дорог Омска начнётся ближе к лету

На сегодняшнем заседании градостроительного комитета Городского Совета вице-мэр Сергей Фролов сообщил, что в течение ближайших 10 дней в Омск поступит федеральный транш в размере 500 млн рублей на ремонт дорог. Далее стартуют аукционы по поиску подрядчиков.

Ожидается, что мы закончим торговать к середине мая, а к 25-29 мая зайдём на дороги, - цитирует Фролова "Новый Омск". - Что же касается строительства новых дорог, то к этому мы сможем приступить только с 2019 года, до этого будем приводить магистрали в нормативное состояние.

В текущем году в нормативное состояние приведут 32 дороги (их список можно посмотреть здесь). Общий объём финансирования составит около 1 млрд руб. Федеральные и областные средства выделяются в рамках программы "Безопасные и качественные дороги". В 2019 году должно начаться строительство магистрали-дублёра ул. 70 лет Октября - от моста им. 60-летия ВЛКСМ до моста им. 60-летия Победы.