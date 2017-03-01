Стал известен список дорог, которые отремонтируют в Омске в 2017 году

Масштабные работы этим летом пройдут во всех округах города.

К началу весны городская администрация должна была подготовить перечень автомобильных дорог, которые в этом году ждут ремонта. В список, опубликованный сегодня, вошли 32 объекта. Приводим этот перечень:

1. улица Авиационная (от ул. 22 Декабря до ул. Транссибирской);

2. улица 22 Декабря (от ул. Полярной до Исилькульского тракта);

3. улица Мельничная (от ул. В. Талалихина до ул. 3-й Казахстанской);

4. Круговая развязка и подходы к Ленинградскому мосту (в том числе со стороны ул. Масленникова);

5. улица Суворова (от ул. Володарского до круговой развязки Ленинградского моста);

6. улица Волгоградская (от ул. Кондратюка до бульвара Архитекторов);

7. улица 5-я Кировская (от ул. О. Кошевого до ул. В. Талалихина);

8. улица О. Кошевого (от ул. Пристанской до ул. 5-й Кировской);

9. улица Ватутина (от бульвара Архитекторов до ул. Конева и от ул. Перелёта до ул. Лукашевича);

10. улица 2-я Солнечная (от ул. Коттеджной до ул. Волгоградской);

11. улица Граничная (от ул. 22 Декабря до ул. Димитрова);

12. улица Крупской (от ул. Лукашевича до ул. Перелёта);

13. улица Гашека (от ул. Машиностроительной до Сибирского проспекта);

14. улица Гуртьева (от ул. Д. Бедного до ул. Новосортировочной);

15. улица 6-я Станционная (от ул. Новокирпичной до ул. 6-й Ленинградской);

16. Сибирский проспект (от ул. Новокирпичной до ул. Гашека);

17. улица 3-я Транспортная (от ул. Панфилова до ул. 1-й Индустриальной);

18. улица Заозёрная (от проспекта Королёва с учётом путепровода по улице Заозёрной);

19. улица 22 Апреля (от ул. Энергетиков до ул. Доковской);

20. Красноярский тракт (от путепровода по улице Заозёрной до границы города Омска);

21. улица Берёзовая (от ул. Красный Путь до проспекта Королёва);

22. улица Нефтезаводская (от ул. Энтузиастов до проспекта Губкина);

23. проспект Королёва (от ул. Химиков до ул. Заозёрной и от ул. 7-й Дунайской до Красноярского тракта);

24. улица Энтузиастов (от ул. Доковской до ул. Химиков);

25. улица Заводская (от ул. Нефтезаводской до ул. Комбинатской);

26. улица 1-я Заводская (от проспекта Губкина до ул. Энтузиастов);

27. улица 33-я Северная (от ул. Герцена до ул. 21-й Амурской);

28. улица 2-я Восточная (от ул. Барнаульской до Октябрьского моста с подходами со стороны ул. А. Нейбута);

29. улица Госпитальная (от ул. 11-й Ремесленной до путепровода по улице Госпитальной);

30. улица 4-я Челюскинцев (от ул. Пристанционной до ул. 21-й Амурской);

31. улица 25-я Северная (от ул. 24-й Северной до Красноярского тракта);

32. улица XXII Партсъезда (от ул. 1-й Челюскинцев до ул. Раздольной).

Мы подготовили 14 смет. Торги займут 45 дней. Я думаю, после 9 мая будут конкретно определены подрядчики и мы спокойно зайдём на первые 14 дорог, - рассказал о сроках начала работ первый заместитель мэра Омска Сергей Фролов.

Дорожный ремонт в Омске финансируется тремя бюджетами в рамках комплексной областной программы "Безопасные и качественные дороги Омской агломерации" 2017-2025 годы. На эти цели каждый год город будет получать минимум по миллиарду рублей. За ближайшие два года в нормативное состояние будут приведены 65 объектов, а с 2019 года начнётся строительство новых магистралей.