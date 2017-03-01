Стал известен список дорог, которые отремонтируют в Омске в 2017 году

К началу весны городская администрация должна была подготовить перечень автомобильных дорог, которые в этом году ждут ремонта. В список, опубликованный сегодня, вошли 32 объекта. Приводим этот перечень:
1. улица Авиационная (от ул. 22 Декабря до ул. Транссибирской);
2. улица 22 Декабря (от ул. Полярной до Исилькульского тракта);
3. улица Мельничная (от ул. В. Талалихина до ул. 3-й Казахстанской);
4. Круговая развязка и подходы к Ленинградскому мосту (в том числе со стороны ул. Масленникова);
5. улица Суворова (от ул. Володарского до круговой развязки Ленинградского моста);
6. улица Волгоградская (от ул. Кондратюка до бульвара Архитекторов);
7. улица 5-я Кировская (от ул. О. Кошевого до ул. В. Талалихина);
8. улица О. Кошевого (от ул. Пристанской до ул. 5-й Кировской);
9. улица Ватутина (от бульвара Архитекторов до ул. Конева и от ул. Перелёта до ул. Лукашевича);
10. улица 2-я Солнечная (от ул. Коттеджной до ул. Волгоградской);
11. улица Граничная (от ул. 22 Декабря до ул. Димитрова);
12. улица Крупской (от ул. Лукашевича до ул. Перелёта);
13. улица Гашека (от ул. Машиностроительной до Сибирского проспекта);
14. улица Гуртьева (от ул. Д. Бедного до ул. Новосортировочной);
15. улица 6-я Станционная (от ул. Новокирпичной до ул. 6-й Ленинградской);
16. Сибирский проспект (от ул. Новокирпичной до ул. Гашека);
17. улица 3-я Транспортная (от ул. Панфилова до ул. 1-й Индустриальной);
18. улица Заозёрная (от проспекта Королёва с учётом путепровода по улице Заозёрной);
19. улица 22 Апреля (от ул. Энергетиков до ул. Доковской);
20. Красноярский тракт (от путепровода по улице Заозёрной до границы города Омска);
21. улица Берёзовая (от ул. Красный Путь до проспекта Королёва);
22. улица Нефтезаводская (от ул. Энтузиастов до проспекта Губкина);
23. проспект Королёва (от ул. Химиков до ул. Заозёрной и от ул. 7-й Дунайской до Красноярского тракта);
24. улица Энтузиастов (от ул. Доковской до ул. Химиков);
25. улица Заводская (от ул. Нефтезаводской до ул. Комбинатской);
26. улица 1-я Заводская (от проспекта Губкина до ул. Энтузиастов);
27. улица 33-я Северная (от ул. Герцена до ул. 21-й Амурской);
28. улица 2-я Восточная (от ул. Барнаульской до Октябрьского моста с подходами со стороны ул. А. Нейбута);
29. улица Госпитальная (от ул. 11-й Ремесленной до путепровода по улице Госпитальной);
30. улица 4-я Челюскинцев (от ул. Пристанционной до ул. 21-й Амурской);
31. улица 25-я Северная (от ул. 24-й Северной до Красноярского тракта);
32. улица XXII Партсъезда (от ул. 1-й Челюскинцев до ул. Раздольной).
Мы подготовили 14 смет. Торги займут 45 дней. Я думаю, после 9 мая будут конкретно определены подрядчики и мы спокойно зайдём на первые 14 дорог, - рассказал о сроках начала работ первый заместитель мэра Омска Сергей Фролов.
Дорожный ремонт в Омске финансируется тремя бюджетами в рамках комплексной областной программы "Безопасные и качественные дороги Омской агломерации" 2017-2025 годы. На эти цели каждый год город будет получать минимум по миллиарду рублей. За ближайшие два года в нормативное состояние будут приведены 65 объектов, а с 2019 года начнётся строительство новых магистралей.
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