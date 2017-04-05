Омский губернатор - правительству: "Нас всех уволят за неосвоение бюджетных средств"

На сегодняшнем заседании правительства Омской области министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Александр Бирюков представил доклад о расходовании средств дорожного фонда в 2016 году. Всего на ремонт и строительство дорог в прошлом году было потрачено более 7,2 млрд рублей. Однако губернатор Виктор Назаров не дал закончить главе Минстроя длинный доклад, наполненный большим количеством цифр. Глава региона оказался возмущён тем, что неосвоенными остались более 600 млн рублей.

- Почему оказались неосвоенные бюджетные деньги? - вопрошал Назаров. - Вы знаете, как жители Омской области ждут каждого метра асфальта. А тут 600 млн не освоены. Вы сами свою работу как оцениваете? Если в этом году ситуация повторится, то нас всех за такое уволят. Программы выполняются на 80-90 %, а где остальные 10 %?

Также глава региона предупредил министра строительства о персональной ответственности чиновников, принимающих новое жильё для переселения ветхого и аварийного жилья и детей-сирот. По словам Виктора Назарова, ответственные лица должны документы о приёме новых домов "подписывать кровью".