Омские власти составили список дорог, которые будут отремонтированы в первую очередь

Департамент городского хозяйства Омска утвердил список и составил смету на ремонт дорог первой очереди. В число первоочередных попали 14 магистралей.

По информации департамента городского хозяйства администрации Омска, утверждён список и составлены сметы на ремонт дорог первой очереди. Ремонт пройдёт по программе "Безопасные и качественные дороги Омской агломерации" на 2017-2025 годы. Список включает в себя 14 магистралей.

- В приоритетном порядке в перечень дорог, подлежащих ремонту, включались магистрали с движением общественного транспорта, дороги с интенсивным движением, дороги, определённые по результатам оценки технического состояния, участки улично-дорожной сети, обеспечивающие транспортные связи с дорогами, отремонтированными в предыдущие годы, и федеральными магистралями на выездах из города, - сообщил первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов. - Всего в 2017 году запланирован ремонт 32 автомобильных дорог общей площадью 893,5 тыс. кв. м.

Список дорог первой очереди, подлежащих ремонту в 2017 году:

1. улица Авиационная, от улицы 22-го Декабря до улицы Транссибирской;

2. улица 22-го Декабря, от улицы Полярной до Исилькульского тракта;

3. круговая развязка и подходы к Ленинградскому мосту (в том числе со стороны ул. Масленникова);

4. улица 5-я Кировская, от ул. Олега Кошевого до пересечения с улицы Талалихина;

5. улица Волгоградская, от улицы Кондратюка до бульвара Архитекторов;

6. улица Гашека, от улицы Машиностроительной до проспекта Сибирского;

7. улица Заозёрная, от проспекта Королева с учетом путепровода по улице Заозёрной;

8. проспект Королёва, от улицы Химиков до улицы Заозёрной и от улицы 7-й Дунайской до Красноярского тракта;

9. улица 2-я Восточная, от улицы Барнаульской до Октябрьского моста с подходами со стороны улицы Нейбута;

10. улица Госпитальная, от улицы 11-й Ремесленной до путепровода по улице Госпитальной;

11. улица 25-я Северная, от улицы 24-й Северной до Красноярского тракта;

12. улица XXII Партсъезда, от улицы 1-й Челюскинцев до улицы Раздольной;

13. Красноярский тракт, от путепровода по улице Заозёрной до границы города Омска;

14. Сибирский проспект, от улицы Новокирпичной до улицы Гашека.

Добавим, что Минстроем на днях проведён рейд по содержанию городских дорог. В число обследуемых магистралей попали дороги, по которым ранее уже были выданы предписания: улицы 33-я Северная, 11-я Амурская, 24-я Северная, Орджоникидзе, Семиреченская, Интернациональная. В целом замечания устранены, но на некоторых автодорогах недостатки остались.

- На улицах 11-я Амурская и 24-я Северная наблюдается сужение проезжей части, а на улице Семиреченской на пешеходном переходе обнаружен снежный вал высотой 90 см, что создаёт препятствия для людей и влияет на безопасность их движения. Кроме того, наличие наледи и снега на проезжей части в период весеннего оттаивания способствует деформации и разрушению асфальта, - подчеркнул начальник управления дорожного комплекса министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Дмитрий Христолюбов.

Заметим, по данным Госавтоинспекции, в Омске за два месяца 2017 года из-за неудовлетворительного состояния автодорог произошло 269 ДТП, в которых шесть человек погибли, свыше трёхсот получили ранения различной степени тяжести. За указанный период в адрес дорожных служб города направлено свыше 1200 предписаний.