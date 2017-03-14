66 % омских дорог не отвечают нормативным требованиям
Общество  •  14 марта 2017, 15:17, последнее обновление 14 марта 2017, 16:22  •  печать

66 % омских дорог не отвечают нормативным требованиям

Автор: Виктория Стрельникова

Федеральные власти провели оценку качества состояния омских дорог и посчитали, сколько средств затрачено на их ремонт. Выяснилось, что омские чиновники завышают показатели.

Счётная палата России на своей коллегии рассмотрела результаты проверки, проведённой в сфере дорожного хозяйства Омской области. На 1 января 2016 года протяжённость автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Прииртышья составила 10 169 км. При этом 67 % дорог не отвечают нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. Аудиторы отмечают низкий уровень региональных программ в сфере дорожного хозяйства.

К примеру, из 910 млн руб., выделенных Росавтодором, Омском использовано лишь 532 млн руб. При этом в отчёте об использовании межбюджетных трансфертов, направленном министерством строительства Омской области в Росавтодор, содержались завышенные значения по четырём показателям по приросту протяжённости сети автомобильных дорог. Ещё одно вопиющее нарушение допущено Управлением дорожного хозяйства, завысившего на 2 млн руб. госконтракт по двум объектам капитального ремонта. Аудиторы приводят ещё один красноречивый пример, связанный с благоустройством объектов улично-дорожной сети городским Управлением дорожного хозяйства и благоустройства. Им проводились аварийно-восстановительные работы, на которые выделено 13,4 млн руб. Спустя полтора месяца на этих же объектах вновь проводился ремонт.

Теги  •  #аудит #ремонт дорог #Счетная палата РФ

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Комментарии
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Роман Орехов  •  14 марта 2017, 16:16

С такими завышениями и работой по кругу в одном месте как же он​ процент уменьшится, так и будет высоким, но лето покажет

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