Отмена маршруток уже принесла мэрии Омска миллионы рублей

В первые дни нового года пассажиропоток в автобусах и выручка муниципальных перевозчиков заметно выросли.

О финансовых показателях омских ПАТП рассказал директор департамента транспорта мэрии Алексей Мартыненко на сегодняшнем заседании комитета Городского совета. Он назвал результаты от отмены маршруток успешными: с 1 по 15 января доходы муниципальных перевозчиков выросли на 3,5 млн рублей. Пассажиропоток за две недели вырос на 20 % и теперь составляет ориентировочно 50 % (в предыдущем году муниципальные предприятия перевозили 30-35 % пассажиров).

По подсчётам Мартыненко, отмена маршруток принесёт муниципальным перевозчикам 150 млн рублей в течение года. Эти средства, а также продажа имущества закрытых ПАТП позволят сохранить плату за проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях на уровне 22 рублей.

Напомним, 27 нерегулируемых маршрутов были отменены с 1 января 2017 года. Эти направления дублируют маршруты муниципального транспорта. Ряд частных перевозчиков подали жалобу в УФАС на мэрию Омска, посчитав действия администрации незаконными. Решение антимонопольщиков будет принято в конце февраля.