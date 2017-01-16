Отмена маршруток уже принесла мэрии Омска миллионы рублей
Экономика  •  16 января 2017, 17:51, последнее обновление 16 января 2017, 17:54  •  печать

Отмена маршруток уже принесла мэрии Омска миллионы рублей

Автор: Екатерина Криль

В первые дни нового года пассажиропоток в автобусах и выручка муниципальных перевозчиков заметно выросли.

О финансовых показателях омских ПАТП рассказал директор департамента транспорта мэрии Алексей Мартыненко на сегодняшнем заседании комитета Городского совета. Он назвал результаты от отмены маршруток успешными: с 1 по 15 января доходы муниципальных перевозчиков выросли на 3,5 млн рублей. Пассажиропоток за две недели вырос на 20 % и теперь составляет ориентировочно 50 % (в предыдущем году муниципальные предприятия перевозили 30-35 % пассажиров).

По подсчётам Мартыненко, отмена маршруток принесёт муниципальным перевозчикам 150 млн рублей в течение года. Эти средства, а также продажа имущества закрытых ПАТП позволят сохранить плату за проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях на уровне 22 рублей.

Напомним, 27 нерегулируемых маршрутов были отменены с 1 января 2017 года. Эти направления дублируют маршруты муниципального транспорта. Ряд частных перевозчиков подали жалобу в УФАС на мэрию Омска, посчитав действия администрации незаконными. Решение антимонопольщиков будет принято в конце февраля.

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r Теги  •  #Алексей Мартыненко #Горсовет #департамент транспорта #общественный транспорт #отмена маршрута

Комментарии

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Сергей Ефименко  •  16 января 2017, 19:16

Ну, так сразу было понятно, зачем затевается весь сыр-бор с отменой частных маршруток. Но здесь главное, чтобы народ был доволен.

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