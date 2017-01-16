УФАС о споре мэрии Омска и перевозчиков: Вопросов не должно остаться

Ситуация с отменой маршрутов в скором времени должна полностью разрешиться.

В конце февраля омское управление УФАС примет решение по жалобе предпринимателей на действия городской администрации. Заявители ООО "Город" и индивидуальный предприниматель Михаил Фёдоров считают, что мэрия ограничивает конкуренцию постановлением № 735-п от 15 июня 2016 года, согласно которому с 1 января 2017 года сокращаются 27 нерегулируемых маршрутов.

Свою точку зрения на ситуацию озвучил руководитель УФАС по Омской области Вадим Кабаненко.

Постановление [администрации Омска] сделано во исполнение 220-го Федерального закона. После вступления в законную силу данного судебного решения ни у кого уже не должно остаться вопросов, - прокомментировал Вадим Кабаненко в программе "Омск Здесь".

Добавим, что подобные споры между перевозчиками и муниципальными властями возникали и в других российских городах. В Чите и Нижнем Новгороде после жалоб предпринимателей УФАС обязала администрацию вернуть частные маршруты, а в Нижнем Новгороде суд после апелляции поддержал городские власти.