Прокуратура нашла возможность коррупции в отмене мэрией Омска 27 маршрутов

Прокурорской проверке подверглось решение администрации Омска от 3.02.2016 № 123-п "Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах города Омска". Данное решение утвердило отмену с 1 января 2017 года 27 нерегулируемых маршрутов на основе документа планирования регулярных перевозок. При этом составители решения оперируют формулировками, которые не закреплены правовыми актами, например "развитие территории г. Омска", "создание центров пассажиропотоков" или "центра притяжения пассажиропотоков". Эти формулировки не имеют конкретного содержания, а также нарушают принципы ясности и определённости правового регулирования. Прокуроры пришли к выводу, что документ в нынешнем виде может "способствовать принятию органом местного самоуправления произвольных решений" и "повлечь возникновение необоснованно широких пределов усмотрения".

По результатам проверки городская прокуратура направила в администрацию Омска требование об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов. Проверка продолжается.