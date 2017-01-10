Место отменённых маршруток в Омске заняли 30 дополнительных автобусов

По данным городского департамента транспорта, с 9 января изменилось расписание нескольких регулируемых маршрутов. Как рассказали в департаменте корреспонденту "Омск Здесь", на маршрутах №№ 20, 22, 59, 78 и 109 число автобусов увеличено на 30 единиц, а на 115-м маршруте добавлен один троллейбус. Благодаря этому время ожидания транспорта должно сократиться до минимума - 5-8 минут. Кроме того, на ряде маршрутов (например, 29, 33, 63, 72, 95 и 110) выросло количество рейсов. По словам специалистов дептранспорта, привлечь новые автобусы для этих направлений удалось за счёт перераспределения машин с других маршрутов.

Отметим, что отследить общественный транспорт согласно его расписанию можно на портале информирования пассажиров.

С 1 января 2017 года из транспортной системы Омска вычеркнули 27 маршрутов, которые обслуживали частные перевозчики. В дептранспорта заявили, что эти направления дублируют муниципальные маршруты, а сокращение транспорта позволит снизить себестоимость перевозок. По подсчётам чиновников, отмена маршрутов позволит муниципальным ПАТП заработать 150 млн рублей, и в итоге стоимость проезда в автобусах для населения сохранится на уровне 22 рублей до конца года.