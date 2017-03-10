Омские драмовцы повезли свой спектакль на "Золотую маску" в Москву
Культура  •  10 марта 2017, 12:13  •  печать

Омские драмовцы повезли свой спектакль на "Золотую маску" в Москву

Автор: Дарья Молчанская

Спектакль "Мария" Омского драматического театра, претендующий на "Золотую маску", сегодня покажут на сцене Академического театра имени В. В. Маяковского.

Сегодня, 10 марта, на сцене Московского академического театра имени Маяковского члены жюри Национального театрального фестиваля "Золотая маска" увидят один из ведущих спектаклей Омского драматического театра - "Мария". В спектакле заняты народный артист России Валерий Алексеев, актрисы Юлия Пошелюжная и Марина Бабошина, заслуженный артист России Александр Гончарук, актёр Владислав Пузырников, а также народная артистка России Наталья Василиади.

Премьера постановки Георгия Цхвиравы по мотивам пьесы Исаака Бабеля на омской сцене состоялась больше года назад - 2 февраля 2016-го. Она была высоко оценена театральными критиками и общественностью. В основу спектакля легло необычное пространственное решение: режиссёр разместил зрителей прямо на сцене, а действие спектакля перенёс в зрительный зал.

Я убеждён, что 98 процентов зрительного зала эту пьесу не читали. В ней есть такие слова: "Без прошлого нет пути в будущее". Мне кажется, нам нужно всем заглянуть в прошлое, чтобы понять, куда мы придём в будущем, - говорит главный режиссёр Омского академического театра драмы Георгий Цхвирава.

  

В ноябре прошлого года стало известно, что "Мария" представлена сразу в пяти номинациях "Золотой маски - 2017". Спектакль номинирован на лучший "Спектакль малой формы", а Георгий Цхвирава на "Работу режиссёра". На лучшую женскую роль претендует актриса Марина Бабошина, на мужскую роль второго плана актёр Александр Гончарук, а Тарас Михалевский может быть отмечен в номинации "Работа художника по свету".  Отметим, что уже известно, что лауреатом "Золотой маски" стал солист-вокалист (баритон), ведущий мастер сцены, режиссёр Омского музыкального театра Георгий Котов - он был удостоен премии "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".

Напомним, что омская Драма не раз становилась лауреатом "Золотой маски". В 2002 году актриса Наталья Василиади стала лауреатом Национальной театральной премии и получила "Специальный приз жюри" за исполнение роли Цицилии Ц. в спектакле "Приглашение на казнь" по роману Владимира Набокова. В 2003-м специальную премию "Золотая маска - за поддержку театрального искусства России" получил теперь экс-губернатор Леонид Полежаев. В 2006 году специальная премия жюри была присуждена тогда ещё главному режиссёру театра Евгению Марчелли "За разнообразие творческих поисков в сезоне 2004-2005 гг.".  

Добавим, что омичи также смогут оценить спектакли-номинанты "Золотой маски". Трансляции спектаклей театрального фестиваля "Золотая маска" в кино проходят в 60 городах России. В омской афише - три театральные новинки. Так, омичи смогут увидеть спектакль "Гроза" режиссёра Андрея Могучего (БДТ имени Г.  А. Товстоногова) и спектакль Льва Додина "Жизнь и судьба" (Малый драматический театр - Театр Европы). Показы пройдут в кинотеатре "Вавилон" 22 марта и 2 апреля соответственно. Первый показ - балет "Ромео и Джульетта" (Екатеринбургский театр оперы и балета), получивший семь номинаций на "Золотую маску" в этом году, состоялся 17 февраля. Имена победителей - обладателей высшей театральной профессиональной награды России назовут 19 апреля в Москве.

Теги  •  #гастроли #Драмтеатр #Золотая маска #спектакль

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Комментарии

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soveren11 Эксквайр  •  10 марта 2017, 14:16

Молодцы драмовцы (да и спонсорам, видимо, надо сказать спасибо), что не варятся в своём котле, а стремятся себя показать и в столице. Кстати, год - отличный период для становления спектакля - откатался и обыгрался уже. При наличии куража, думаю, у труппы будут хорошие шансы на "высокие оценки".

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