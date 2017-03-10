Омские драмовцы повезли свой спектакль на "Золотую маску" в Москву

Сегодня, 10 марта, на сцене Московского академического театра имени Маяковского члены жюри Национального театрального фестиваля "Золотая маска" увидят один из ведущих спектаклей Омского драматического театра - "Мария". В спектакле заняты народный артист России Валерий Алексеев, актрисы Юлия Пошелюжная и Марина Бабошина, заслуженный артист России Александр Гончарук, актёр Владислав Пузырников, а также народная артистка России Наталья Василиади.

Премьера постановки Георгия Цхвиравы по мотивам пьесы Исаака Бабеля на омской сцене состоялась больше года назад - 2 февраля 2016-го. Она была высоко оценена театральными критиками и общественностью. В основу спектакля легло необычное пространственное решение: режиссёр разместил зрителей прямо на сцене, а действие спектакля перенёс в зрительный зал.

Я убеждён, что 98 процентов зрительного зала эту пьесу не читали. В ней есть такие слова: "Без прошлого нет пути в будущее". Мне кажется, нам нужно всем заглянуть в прошлое, чтобы понять, куда мы придём в будущем, - говорит главный режиссёр Омского академического театра драмы Георгий Цхвирава.

В ноябре прошлого года стало известно, что "Мария" представлена сразу в пяти номинациях "Золотой маски - 2017". Спектакль номинирован на лучший "Спектакль малой формы", а Георгий Цхвирава на "Работу режиссёра". На лучшую женскую роль претендует актриса Марина Бабошина, на мужскую роль второго плана актёр Александр Гончарук, а Тарас Михалевский может быть отмечен в номинации "Работа художника по свету". Отметим, что уже известно, что лауреатом "Золотой маски" стал солист-вокалист (баритон), ведущий мастер сцены, режиссёр Омского музыкального театра Георгий Котов - он был удостоен премии "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".

Напомним, что омская Драма не раз становилась лауреатом "Золотой маски". В 2002 году актриса Наталья Василиади стала лауреатом Национальной театральной премии и получила "Специальный приз жюри" за исполнение роли Цицилии Ц. в спектакле "Приглашение на казнь" по роману Владимира Набокова. В 2003-м специальную премию "Золотая маска - за поддержку театрального искусства России" получил теперь экс-губернатор Леонид Полежаев. В 2006 году специальная премия жюри была присуждена тогда ещё главному режиссёру театра Евгению Марчелли "За разнообразие творческих поисков в сезоне 2004-2005 гг.".

Добавим, что омичи также смогут оценить спектакли-номинанты "Золотой маски". Трансляции спектаклей театрального фестиваля "Золотая маска" в кино проходят в 60 городах России. В омской афише - три театральные новинки. Так, омичи смогут увидеть спектакль "Гроза" режиссёра Андрея Могучего (БДТ имени Г. А. Товстоногова) и спектакль Льва Додина "Жизнь и судьба" (Малый драматический театр - Театр Европы). Показы пройдут в кинотеатре "Вавилон" 22 марта и 2 апреля соответственно. Первый показ - балет "Ромео и Джульетта" (Екатеринбургский театр оперы и балета), получивший семь номинаций на "Золотую маску" в этом году, состоялся 17 февраля. Имена победителей - обладателей высшей театральной профессиональной награды России назовут 19 апреля в Москве.