Омская Драма закрывает один из старейших спектаклей

11 февраля на сцене Омского драматического театра состоится последний показ спектакля "Август. Графство Осэйдж", премьера которого была семь лет назад.

По признанию зрителей и профессиональных критиков, спектакль "Август. Графство Осэйдж" по пьесе Трейси Леттса в постановке режиссёра Анджея Бубеня стала одной из самых значительных и мощных работ театра. Впервые омские артисты показали этот спектакль на сцене Драмы 4 ноября 2010 года.

В разные годы в нём играли такие ведущие артисты театра как Валерий Алексеев, Моисей Василиади, Валерия Прокоп, Илона и Давид Бродские, Александр Гончарук и Михаил Окунев. Спектакль был представлен на соискание премии "Золотая маска" в четырех номинациях. По итогам регионального фестиваля-конкурса "Лучшая театральная работа Омской области 2010 года" признан лучшим спектаклем года, а народная артистка России Валерия Прокоп стала лауреатом премии имени Татьяны Ожиговой за исполнение роли Виолетты Вестон. За исполнение роли Иви Вестон премию межрегионального фестиваля "Ново-Сибирский транзит" получила Ирина Герасимова.

Труппа Омского театра драмы в очередной раз демонстрирует нам в "Августе…" образцовый ансамбль, складывающийся из чертовой дюжины (просто в пьесе ровно 13 ролей, не подумайте ничего другого!) отменных актерских работ, не оттеняющих, не вычитающих одна другую - как сие мы зачастую наблюдаем на иных сценах, – но суммирующихся, сливающихся за два-три часа в нерасторжимое, кажется, целое, - говорит о спектакле известный театральный критик Александр Вислов.

Последний показ спектакля "Август. Графство Осэйдж" в Омском государственном академическом театре драмы состоится в субботу,11 февраля, в 18.00.