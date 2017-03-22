Ушёл из жизни легендарный омский артист Георгий Котов
Культура  •  22 марта 2017, 10:50, последнее обновление 22 марта 2017, 10:56  •  печать

Ушёл из жизни легендарный омский артист Георгий Котов

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Народный артист РСФСР, лауреат национальной театральной премии "Золотая маска" Георгий Котов ушёл из жизни после тяжёлой продолжительной болезни.

Вчера, 21 марта, не стало легендарного Георгия Котова, которому через месяц должны были вручить национальную театральную премию "Золотая маска". О том, что он получит её, стало известно ещё в середине прошлого года. Артист и режиссёр Омского музыкального театра Георгий Котов был удостоен премии "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".

Напомним, артист родился 17 сентября 1940 года в городе Оренбурге. Окончил факультет актёров театра музыкальной комедии ГИТИСа имени Луначарского и высшие режиссёрские курсы при ГИТИСе. С 1964 по 1970 годы Георгий Валерьянович был солистом  Оренбургского театра музыкальной комедии, а с 1970-го - уже Омского театра музыкальной комедии, ныне Омского государственного музыкального театра.  

За 47 лет работы на сцене театра создал более 200 ярких, колоритных, запоминающихся образов - героев лучших советских и зарубежных оперетт и музыкальных комедий. Любая роль Георгия Валерьяновича являла живой, самобытный человеческий характер и яркий типаж. Помимо активной артистической деятельности, он серьёзно занимался режиссурой и драматургией. Как  режиссёр он осуществил около 35 постановок на сцене Омского государственного музыкального театра.

Егор Котов награждён несколькими медалями: "60-летие разгрома фашистов под Москвой" (2005), "За верность долгу и Отечеству" (2007). За активную творческую, общественную деятельность и выдающиеся достижения в профессии его имя занесено в Книгу почёта деятелей культуры города Омска (2009). В декабре прошлого года решением правления СТД РФ Георгий Котов стал лауреатом Национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". Однако эту награду, к сожалению, Георгий Валерьянович получить не успел.

Редакция ИА "Омск Здесь" выражает искренние соболезнования семье и близким Георгия Котова.

Теги  •  #Георгий Котов #Омский музыкальный театр #похороны #смерть

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