Ушёл из жизни легендарный омский артист Георгий Котов

Вчера, 21 марта, не стало легендарного Георгия Котова, которому через месяц должны были вручить национальную театральную премию "Золотая маска". О том, что он получит её, стало известно ещё в середине прошлого года. Артист и режиссёр Омского музыкального театра Георгий Котов был удостоен премии "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".

Напомним, артист родился 17 сентября 1940 года в городе Оренбурге. Окончил факультет актёров театра музыкальной комедии ГИТИСа имени Луначарского и высшие режиссёрские курсы при ГИТИСе. С 1964 по 1970 годы Георгий Валерьянович был солистом Оренбургского театра музыкальной комедии, а с 1970-го - уже Омского театра музыкальной комедии, ныне Омского государственного музыкального театра.

За 47 лет работы на сцене театра создал более 200 ярких, колоритных, запоминающихся образов - героев лучших советских и зарубежных оперетт и музыкальных комедий. Любая роль Георгия Валерьяновича являла живой, самобытный человеческий характер и яркий типаж. Помимо активной артистической деятельности, он серьёзно занимался режиссурой и драматургией. Как режиссёр он осуществил около 35 постановок на сцене Омского государственного музыкального театра.

Егор Котов награждён несколькими медалями: "60-летие разгрома фашистов под Москвой" (2005), "За верность долгу и Отечеству" (2007). За активную творческую, общественную деятельность и выдающиеся достижения в профессии его имя занесено в Книгу почёта деятелей культуры города Омска (2009). В декабре прошлого года решением правления СТД РФ Георгий Котов стал лауреатом Национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". Однако эту награду, к сожалению, Георгий Валерьянович получить не успел.

Редакция ИА "Омск Здесь" выражает искренние соболезнования семье и близким Георгия Котова.