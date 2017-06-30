Омские энергетики подвели итоги цифровой войны с птицами

Как рассказали в "Омскэнерго", отпугиватели Bird gard были установлены в 2013 году на трёх подстанциях Омского района: "Парниковая", "Бройлерная" и "Комиссаровская". Станции обеспечивают электричеством потребителей с правого берега Иртыша - дома, больницы, школы, детсады и так далее. Мощность каждого отпугивателя - 110 дБ, площадь применения - более гектара. Чип памяти с записью птичьих голосов можно менять. Каждый прибор состоит из микропроцессора и двух или четырёх динамиков. По ним транслируются крики хищных птиц, отпугивая тем самым пернатых. В специальном режиме крики передаются в звуковом диапазоне, который не воспринимает человеческий слух. "Таким образом, отпугиватели выполняют двойную задачу: предотвращают гибель птиц вследствие контакта с проводами, а также защищают линии электропередач от выхода из строя", - резюмировали энергетики. Подводя итоги работы приборов, специалисты отметили, что за четыре года их работы количество выхода линий электропередач из строя по вине птиц сократилось на треть.