Омские энергетики подвели итоги цифровой войны с птицами

Как рассказали в "Омскэнерго", отпугиватели Bird gard были установлены в 2013 году на трёх подстанциях Омского района: "Парниковая", "Бройлерная" и "Комиссаровская". Станции обеспечивают электричеством потребителей с правого берега Иртыша - дома, больницы, школы, детсады и так далее. Мощность каждого отпугивателя - 110 дБ, площадь применения - более гектара. Чип памяти с записью птичьих голосов можно менять. Каждый прибор состоит из микропроцессора и двух или четырёх динамиков. По ним транслируются крики хищных птиц, отпугивая тем самым пернатых. В специальном режиме крики передаются в звуковом диапазоне, который не воспринимает человеческий слух. "Таким образом, отпугиватели выполняют двойную задачу: предотвращают гибель птиц вследствие контакта с проводами, а также защищают линии электропередач от выхода из строя", - резюмировали энергетики. Подводя итоги работы приборов, специалисты отметили, что за четыре года их работы количество выхода линий электропередач из строя по вине птиц сократилось на треть.
Специалисты "Омскэнерго" подвели итоги работы приборов Bird gard, с помощью цифрового звука имитирующих предупреждающие крики птиц и отпугивающих тем самым пернатых от линий электропередачи.
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