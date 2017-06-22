Омские разработчики представили хирургическую салфетку, принимающую форму раны
Технологии  •  22 июня 2017, 14:42, последнее обновление 22 июня 2017, 15:40  •  печать

Омские разработчики представили хирургическую салфетку, принимающую форму раны

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Резидент "Сколково" - компания "Омские медицинские технологии" - представила на проходящем в Новосибирске международном форуме "Технопром-2017" армированную салфетку для хирургических операций, которую не нужно придерживать ассистенту врача.

Как пишет ТАСС, сейчас во время проведения хирургических операций раны ограничивают крючками и марлевыми салфетками, которые держит ассистент. При этом соседние органы могут попадать в операционное поле и мешают работать. "Мы придумали салфетку с армированием, которая принимает форму раны. Благодаря этому освобождаются руки, и в случае массового поступления пациентов, это дополнительные спасённые жизни", - пояснил директор компании-разработчика, кандидат медицинских наук, хирург Николай Шушаков. Для производства салфетки может использоваться разная ткань, в том числе с ионами серебра и впитывающая. Сейчас разработка запатентована и готовится к получению лицензии.

Теги  •  #разработка #салфетка #хирургия

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