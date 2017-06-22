Омские разработчики представили хирургическую салфетку, принимающую форму раны

Как пишет ТАСС, сейчас во время проведения хирургических операций раны ограничивают крючками и марлевыми салфетками, которые держит ассистент. При этом соседние органы могут попадать в операционное поле и мешают работать. "Мы придумали салфетку с армированием, которая принимает форму раны. Благодаря этому освобождаются руки, и в случае массового поступления пациентов, это дополнительные спасённые жизни", - пояснил директор компании-разработчика, кандидат медицинских наук, хирург Николай Шушаков. Для производства салфетки может использоваться разная ткань, в том числе с ионами серебра и впитывающая. Сейчас разработка запатентована и готовится к получению лицензии.