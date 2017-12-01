"Я начал ощущать потливость, дискомфорт, чувствовал потерю веса, воспаление лимфоузлов. Сначала думал, что это просто ОРЗ. В глубине души я подозревал, что со мной что-то не так, что это может быть ВИЧ, но до последнего момента отрицал это. Только когда сдал анализы в СПИД-центре, осознал, что это ВИЧ. Первые чувства? Испуг, страх, жалость к самому себе. Где-то в голове была мысль, что нужно завязывать с тем образом жизни, который я веду. Но меня это не остановило, а даже где-то побудило и дальше употреблять наркотики, взять, как говорится, от жизни все. Хотя мне сказали, что мне останется в этом случае не более 10 лет".