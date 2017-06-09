10 мифов о лечении зубов

Как часто вы бываете на приёме у стоматолога? Если от одной только мысли о посещении зубного врача у вас по спине пробегают мурашки и вы обращаетесь к врачу только в случае острой зубной боли, - поздравляем, вы подвержены мифам и стереотипам, которые могут повредить вашему здоровью. Но так ли всё плохо на самом деле? Мы собрали популярные мифы и обратились к экспертам, чтобы узнать, есть ли в них хоть крупица истины.
Миф № 1
Посещение стоматолога - это всегда неприятно и больно, и пока нет веских причин, к врачу лучше не ходить.
Профилактический осмотр у стоматолога нужно проходить минимум раз в полгода, даже если у человека все зубы здоровы. Это совершенно не болезненно. Наоборот, если пациент игнорирует посещение врача, то стоматолог не сможет вовремя заметить проблемы, которые без должного лечения могут развиться в более тяжёлое заболевание.
Лечение зубов также не должно ассоциироваться с болью. Мифы о "болезненной стоматологии" в силу объективных обстоятельств сложились в стародавние времена. Но сейчас всё иначе. Наличие современных анестетиков делает любую процедуру лечения абсолютно безболезненной.
Лечение зубов также не должно ассоциироваться с болью. Мифы о "болезненной стоматологии" в силу объективных обстоятельств сложились в стародавние времена. Но сейчас всё иначе. Наличие современных анестетиков делает любую процедуру лечения абсолютно безболезненной.
Сергей Путинцев,
врач стоматолог-ортопед клиники "Гармония":
Миф № 2
Проще удалить больной зуб, чем его лечить.
Этот миф беспочвенный. Если есть возможность и условия для лечения и сохранения корня зуба, то лучше это сделать. Так как здесь сразу возникает вопрос: чем заменить удалённый зуб? Природа не терпит пустоты. Учёные давно доказали, что потеря одного зуба ведёт к утрате жевательной эффективности на 10 %. С течением времени развивается деформация зубного ряда, нарушается пережёвывание пищи, и, как следствие, страдает вся пищеварительная система.Так что восстанавливать утраченные зубы, протезироваться надо обязательно.
Сергей Путинцев:
Миф № 3
Если тщательно ухаживать за зубами, можно не ограничивать себя в сладком.
Большинство сладостей вредно для зубов, даже если вы регулярно их чистите. Поэтому рекомендуется провести корректировку питания: снизить потребление продуктов, содержащих углеводы (сахар, конфеты, печенье), и увеличить потребление грубоволокнистой пищи: морковка, капуста, яблоки, груши, свекла. Эти продукты не только полезны для здоровья, но и способствуют самоочищению полости рта.
Сергей Путинцев:
Миф № 4
Неправильный прикус - это только эстетическая проблема.
Неправильный прикус влияет не только на эстетическую сторону, но и на систему пищеварения. Неправильно пережёванная пища - это дополнительная нагрузка для всей системы желудочно-кишечного тракта, которая приводит к появлению гастрита, энтерита. Также неправильный прикус создаёт неправильную нагрузку в зубочелюстной системе и деформацию в области мышц и суставов. А это, в свою очередь, вызывает головные боли, нарушение всех осей и пропорций лица, функциональности. Неправильный прикус может привести к неприятному запаху изо рта, кровоточивости дёсен и, что очень важно, пародонтиту - хроническому заболеванию, которое крайне редко лечится полностью. Если в детстве не исправить прикус, то после 30 лет все перечисленные проблемы дают о себе знать.
Виктория Грязнова,
врач-ортодонт клиники "Гармония":
Миф № 5
После снятия брекетов зубы могут вернуться обратно в неправильное положение.
Это совершенно не так. После снятия брекетов пациенту устанавливают ретенционные (удерживающие) аппараты - съёмные капы, несъёмные ретейнеры. Необходимо обязательно соблюдать режим их ношения. Врач в течение нескольких месяцев проводит наблюдения, и если произошёл какой-то скол, то он корректируется.
Виктория Грязнова:
Результат лечения брекетами:
Миф № 6
Существует множество противопоказаний для установки брекетов, в том числе аллергия.
Это не так. Исключение составляет только аллергия на металл. Но так как брекеты существуют уже давно, в нашем арсенале есть безметалловые и керамические системы. Если у пациента есть аллергия на металл, то мы обязательно проводим тесты аллергии не только на никель, но и на другие металлы и даже пластмассы. Если же аллергия обнаруживается уже в процессе лечения, то всегда можно заменить систему на другую. Беременность, пол, возраст не влияют на качество ортодонтического лечения. Противопоказаниями являются лишь хронические сердечно-сосудистые заболевания, онкопатология и некоторые психические расстройства, но все эти ограничения существуют для большинства лечебных процедур.
Виктория Грязнова:
Миф № 7
Установка брекетов в возрасте старше 20 лет неэффективна.
Возрастных ограничений для подобного лечения вообще нет. Брекет-системы можно использовать с момента появления первого зуба и до того, как стоит последний.
Виктория Грязнова:
Как брекеты изменили внешность известных людей:
Миф № 8
Брекеты требуют тщательного ухода, а во время их ношения приходится отказываться от многих продуктов.
Действительно требуется более тщательный уход. Во время ношения брекетов используются специальные щётки, средства, ирригаторы, которые улучшают гигиену рта. Человек приобретает полезные навыки по уходу за зубами. В дальнейшем, уже после снятия системы, эти навыки остаются и помогают, например, не допустить возникновения кариеса. Брекет-система - это помощник в организации правильного питания и нормального пищеварения. И небольшие ограничения в еде прежде всего направлены на здоровое питание. Из рациона уходят вредные продукты: чипсы, сухарики, газированные напитки - всё то, что с чем борются родители, даже если у их детей здоровые зубы. Яблоки, морковь, мясо можно употреблять, но либо мелко нарезанными, либо измельчёнными блендером.
Виктория Грязнова:
Миф № 9
Устанавливать брекеты можно только на полностью здоровые зубы.
Это желательно, но есть ситуации, в которых лечение можно совместить с ортодонтическим. Проводится консультация с терапевтом, определяются оптимальные сроки лечения или имплантации. Например, если кариес появился только в период ношения брекетов, его можно вылечить.
Виктория Грязнова:
Миф № 10
Установка брекетов - это дорогое удовольствие.
Практически любому пациенту можно подобрать адекватную по стоимости брекет-систему. Это всё равно будет дешевле, чем последующее лечение зубов с изменениями в зубочелюстной системе. Отсутствие ортодонтического лечения приводит к тяжёлым последствиям - деформации лицевого скелета, пародонтиту и другим проблемам.
Виктория Грязнова: