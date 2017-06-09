10 мифов о лечении зубов

Это не так. Исключение составляет только аллергия на металл. Но так как брекеты существуют уже давно, в нашем арсенале есть безметалловые и керамические системы. Если у пациента есть аллергия на металл, то мы обязательно проводим тесты аллергии не только на никель, но и на другие металлы и даже пластмассы. Если же аллергия обнаруживается уже в процессе лечения, то всегда можно заменить систему на другую. Беременность, пол, возраст не влияют на качество ортодонтического лечения. Противопоказаниями являются лишь хронические сердечно-сосудистые заболевания, онкопатология и некоторые психические расстройства, но все эти ограничения существуют для большинства лечебных процедур.