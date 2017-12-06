Омские электрички будут ездить по новому расписанию

В Омской области изменили график движения девяти электричек. Теперь они будут отправляться со станций раньше.

В омском регионе Западно-Сибирской железной дороги изменится время прибытия и отправления электричек. Это произойдет из-за введения нового графика движения поездов на 2017-2018 год. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги. Перемены коснутся восьми пригородных электропоездов. Теперь их отправление будет происходить раньше.

Так, электричка № 6479 Омск - Исилькуль будет отправляться со станции Омск-Пассажирский в 14:23, а № 6480 Исилькуль - Омск поедет со станции Исилькуль в 17:16. Электропоезд № 6665 Калачинская - Омск отправится со станции Калачинская в 13:46, а № 6203/6204 Иртышское - Омск тронется со станции Иртышское в 15:17.

Электричка № 6568 Называевская - Омск будет отправляться со станции Называевская в 18:25, № 6668 Омск - Колония поедет со станции Омск-Пассажирский в 13:30, а № 6705 Московка - Входная будет выезжать со станции Московка в 20:22.

Кроме того, электричка № 6704 Входная - Омск теперь начнет отправляться со станции Входная в 20:33. Добавим, что с 11 января 2018 года свое движение возобновит электропоезд Московка - Драгунская. Он будет курсировать по понедельникам, вторникам и воскресеньям.