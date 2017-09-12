Бывший руководитель омского ресторана "Макдональдс" требует с сети денежную компенсацию

Экс-руководитель одного из ресторанов сети быстрого питания Максим Коновалов считает, что при увольнении ему должны были выплатить сумму в размере трёх окладов.

Максим Коновалов руководил рестораном всемирно известной сети быстрого питания с 2014 по 2017 годы. По всей видимости, это был один из первых ресторанов "Макдональдс" в Омске. При увольнении ему была выплачена заработная плата в размере 77 тысяч рублей, но Коновалова эта сумма не устроила. Бывший директор уверен, что ему причитается денежная компенсация в размере трёх окладов, так как он занимал руководящую должность. Теперь же, помимо недоплаченных двух окладов, он требует с ООО "Макдональдс" и компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей. Как сообщили корреспонденту "Омск Здесь" в Кировском суде, увольнение произошло по соглашению сторон, расторжение трудового договора состоялось ещё в апреле. Но Коновалов подал иск лишь 27 июля.

Нарушило ли ООО "Макдональдс" трудовое законодательство, выяснит суд. Заседание по этому делу назначено на 18 сентября.