Колют, режут, бьют
Чем занимаются омичи в свободное от работы время
ДМИТРИЙ КОВАЛЁВ
Невозможно подсчитать, сколько человек в области занимаются каким-либо ремеслом. В социальных сетях десятки тематических групп и сообществ. Кто-то выполняет работу на заказ, некоторые - для себя и своих друзей. Корреспондент "Омск Здесь" спросил у них: кто такие омские ремесленники?
"У нас нет конкуренции"
Анастасия Галаева
Пока у мастерской омички Анастасии Галаевой нет названия. Здесь она занимается пошивом изделий из натуральной кожи. Это сейчас самое модное ремесло в Омске. Мастеров много. Кто-то открывает магазины, запускает серийное производство. Но Анастасия пока занимается только изготовлением на заказ.
“
В основном это вещи, которые люди постоянно используют. Полезные мелочи. Чехлы для смартфонов, ключницы, - перечисляет ремесленница самые популярные заказы.
Сейчас для Анастасии это хобби. Но основную работу девушка планирует сменить на мастерскую.
Кожевник Анастасия Галаева рассказала о технике шитья
В планах - развитие этого бизнеса. Изделия из кожи индивидуальны, у покупателя всегда большой выбор. Но к конкуренции у Анастасии Галаевой философское отношение. К тому же основным показателем для покупателя всегда остаётся цена. Изделия ручной работы стоят дорого. Платить приходится за индивидуальность. Но самый главный фактор - материалы. Кожу, воск, аппретуру приходится заказывать.
“
Конкурентов не бывает, это друзья. Есть люди, на которых можно равняться. Если кто-то ушёл дальше тебя по дизайну, по качеству, по рекламе, то нужно подумать, почему я так не могу, и могу ли я сделать лучше?
"Время умножай на три"
Евгений Алешков
С кожи начинал и Евгений Алешков. Он несколько лет шил, пока не понял, что может делать инструменты для шитья. Так появился его проект "Товарищ Деревяшкин". Самый ходовой товар - шорник. Так на сленге кожевников называется инструмент шорный пони. Это тиски, в которых зажимается изделие. Работу с кожей Евгений не оставил, просто оставил это ремесло на время.
“
Когда с деревом работаю, я на каждом этапе вижу красоту. Пиление, шлифовка. На каждом этапе подготовки это уже "конфетка". Кроме шорных пони, делаю подставки для инструмента, системы хранения. Я знаю, чего хотят кожевники.
“
На подготовку изделия в среднем уходит неделя, но при любой задаче нужно учитывать разные случаи. Чтобы точно сделать вещь, нужно время, которое ты планируешь на это потратить, умножить на три. Это будут адекватные сроки. Всё-таки у меня есть основная работа. И я выполняю сразу несколько изделий.
Омичей среди заказчиков немного. В основном это начинающие кожевники. Поэтому изделия из мастерской Евгения расходятся по всей стране. Идеи рождаются буквально на ровном месте, признаётся мастер, из обсуждений с заказчиком. При дистанционных продажах важно поддерживать контакт, поэтому на каждом этапе Евгений делится с заказчиком фотографиями будущего изделия.
“
Я особо не считаю эти деньги, мне нравится, что я делаю, знаю, что я за это получаю. Мне хватает этого ремесла, чтобы содержать свою мастерскую, закупать материалы.
"Кузнец - всем ремёслам отец"
Рамиль Сабиров
Своё первое изделие кузнец в третьем поколении Рамиль Сабиров выковал в 12 лет. Раскалил заготовку в бане на углях обычной печи и выковал нож. Теперь это его главная гордость и основное изделие. Ножи полностью выполнены вручную: лезвие, ножны и деревянная рукоять. По специальности Рамиль Сабиров - резчик по дереву. Но это ремесло оставил.
“
Я давно ответил для себя на этот вопрос. Когда занимался резьбой по дереву, мечтал вырезать из одного куска две ложки, соединённые одной цепью, это был критерий оценки резчика по дереву, своеобразный экзамен. Но в какой-то момент понял, что сделаю это легко. И мне стало скучно. Работал с берестой, делал бочонки, бадьи, кружки. Двигался в сторону народных промыслов. Декора не было, но они были функциональны, огурцы можно было солить. Но в кузнеце я не вижу потолка, здесь нет границ. И материал очень благодарный: что задумал, то и получается. Когда я начал ковать, я понял, что могу простоять 8 часов и делать одну железку.
Качество своих ножей кузнец проверяет трижды. Первый способ - встать на стальную часть ножа, положив её между двумя кирпичами. Так лезвие проверяют на прочность.
Остроту проверяют разрезая лист бумаги. Последнее испытание - деревянная доска. Остриё ножа не должно отломиться.
Остроту проверяют разрезая лист бумаги. Последнее испытание - деревянная доска. Остриё ножа не должно отломиться.
Ножи, выкованные Рамилем Сабировым, узнаваемы и пользуются спросом. Один из них подарен Сергею Аксёнову (с 2014 года глава Республики Крым). Есть образцы, которые омский кузнец разработал самостоятельно. Но прежде пришлось изучить закон "Об оружии".
“
Подпитывать себя теорией обязательно. Слава богу, есть интернет, даже приобрёл смартфон, чтобы в любой момент можно было выйти в сеть. Когда я учился, собирали информацию по крупицам. В библиотеках сидел не день и не два. А сейчас всё проще. И я думаю, что ремесленников будет становиться всё больше. Но останутся только профессионалы, люди, чьи изделия будут цениться. А те, кто на волне популярности начал что-то делать, они уйдут.
Каждый мастер ставит перед собой цель - развиваться лично и развивать мастерство. Кожевник, кузнец и столяр отмечают, без хорошей мастерской этого развития не получится. Каждый из мастеров также считает, что научиться ремеслу просто так не получится, необходима теоретическая база, знания, которые можно найти только в книгах. Но никто из ремесленников пока не собирается переезжать в другие города, поэтому "Омск Здесь" задал каждому мастеру один и тот же вопрос. Кто такие омские ремесленники?
Рамиль Сабиров
Шизанутые (смеётся). Вот мастерская стоит, это полмиллиона рублей. Вложение не в семью, а в будущее. Ремесленники - шизанутые энтузиасты. В 2002 году я ушёл из "Лицейского театра" с зарплатой в 20 тысяч на должность рабочего в музей. Получал 600 рублей. И начал поднимать кузницу. На самом деле энтузиазм - это главное. Желание творить, желание работать.
Евгений Алешков
Это разные люди. Я не могу их как-то охарактеризовать. В городе ремесленники - это прежде всего "омичи". А это для каждого что-то своё.
Анастасия Галаева
Люди творчества, духовных ценностей. Денежный вопрос стоит, но мне кажется, что он уходит на второй план. Это дело для души. Человек через творчество себя выражает, показывает себя миру. В этом есть и ремесло.