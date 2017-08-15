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Я давно ответил для себя на этот вопрос. Когда занимался резьбой по дереву, мечтал вырезать из одного куска две ложки, соединённые одной цепью, это был критерий оценки резчика по дереву, своеобразный экзамен. Но в какой-то момент понял, что сделаю это легко. И мне стало скучно. Работал с берестой, делал бочонки, бадьи, кружки. Двигался в сторону народных промыслов. Декора не было, но они были функциональны, огурцы можно было солить. Но в кузнеце я не вижу потолка, здесь нет границ. И материал очень благодарный: что задумал, то и получается. Когда я начал ковать, я понял, что могу простоять 8 часов и делать одну железку.