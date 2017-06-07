Рождаемость в Омской области упала на 14 %

Как сообщили в управлении ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области, за пять месяцев 2017 года в Омской области родились 9437 малышей. Это на 13,7 % меньше, чем в январе-мае 2016 года. В Омске родилось 6154 ребёнка (-14,5 %), в муниципальных районах - 3283 (-12,2 %). Самым продуктивным стал март - 2112, меньше всего детей было рождено в феврале - 1726.

Отметим также, что в Омской области ежегодно уменьшается доля женщин, рожающих от 18 до 25 лет, и увеличивается доля рожениц от 31 до 40 лет. Средний возраст матери при рождении ребёнка в районах области составляет 28 лет, а в Омске - 29 лет.

Напомним, что по итогам 2016 года Омская область по уровню рождаемости вернулась к данным пятилетней давности, однако, несмотря на это, регион смог попасть в первую треть списка самых плодовитых.