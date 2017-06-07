ИКЕА 1200*90
Рождаемость в Омской области упала на 14 %
Общество  •   7 июня 2017, 10:00, последнее обновление 7 июня 2017, 10:00  •  печать

Рождаемость в Омской области упала на 14 %

Автор:

В Омской области продолжает снижаться рождаемость.

Как сообщили в управлении ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области, за пять месяцев 2017 года в Омской области родились 9437 малышей. Это на 13,7 % меньше, чем в январе-мае 2016 года. В Омске родилось 6154 ребёнка (-14,5 %), в муниципальных районах - 3283 (-12,2 %). Самым продуктивным стал март - 2112, меньше всего детей было рождено в феврале - 1726.

Отметим также, что в Омской области ежегодно уменьшается доля женщин, рожающих от 18 до 25 лет, и увеличивается доля рожениц от 31 до 40 лет. Средний возраст матери при рождении ребёнка в районах области составляет 28 лет, а в Омске - 29 лет.

Напомним, что по итогам 2016 года Омская область по уровню рождаемости вернулась к данным пятилетней давности, однако, несмотря на это, регион смог попасть в первую треть списка самых плодовитых.

Теги  •  #ЗАГС #рождаемость #снижение

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Елена Крылова  •  7 июня 2017, 10:23

Это наверно очень плохо для страны, ведь уменьшилось количество плательщиков налогов, и через 20 лет бюджет почувствует это. И хорошо, что перестают рожать в 18 лет - учиться надо.

Ответить
Последние новости
В Омске поймали рецидивиста, воровавшего рельсы  •  сегодня, 11:34
В Омске могут снова повысить цены на проезд в общественном транспорте  •  сегодня, 11:09
В Омске назначили нового директора ТЮЗа  •  сегодня, 10:51
Валентин Юдашкин пожелал участникам омской "Формулы моды" терпения   •  сегодня, 10:36
В Омске внедорожник сбил на зебре 9-летнего мальчика  •  сегодня, 10:22
На севере Омской области нарушено сообщение с 8 населёнными пунктами  •  сегодня, 08:56
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400