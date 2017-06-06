В Омске набережная получит имя академика Каримова

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского совета по социальным вопросам рассматривалось предложение о присвоении участку набережной реки Оми от Юбилейного моста до здания речного вокзала имени академика Альберта Каримова. Таким образом архитекторы хотят увековечить имя бывшего главного архитектора Омска.



- Те, кто выступают против этой инициативы, мне кажется, недооценивают роль Альберта Каримова в развитии Омска, - заявил первый вице-спикер Омского городского совета Василий Мамонтов. - Он более 30 лет был главным архитектором города. Лично курировал строительство Дворца пионеров, Торгового центра и Музыкального театра.



По мнению Мамонтова, в следующем году набережную имени Каримова удастся реконструировать силами омских строителей: "Я был там вчера. Состояние этой набережной ничем не отличается от других наших набережных".



Поддержал инициативу коллеги и вице-спикер Алексей Сокин: "Омичи нуждаются в локальной самоидентификации. В этом смысле присвоение имени Альберта Каримова, который был настоящим созидателем, набережной необходимо".



Комитет поддержал идею присвоения набережной Оми имени Альберта Каримова восемью голосами за. Вопрос будет представлен на ближайшем пленарном заседании Омского городского совета.

Альберт Каримов (1941 - 2015) с 1975 по 2005 год занимал пост главного архитектора Омска. В 1988 году ему было присовено звание заслуженного архитектора РСФСР. С 2002 по 2005 год Альберт Каримов возглавлял Совет главных архитекторов городов России при Госстрое РФ.