Омичей предупредили о шифере, падающем с крыши

В Омске произошёл опасный инцидент. Очевидец Аркадий Фёдоров опубликовал в соцсети пост, в котором попросил омичей обходить дом, расположенный на улице Марченко, 3. Мужчина объяснил, что 16 мая около 18:00 с крыши дома упали листы шифера прямо за его спиной.
Судя по снимкам, с крыши свалилось несколько кусков строительного материала. По всей видимости, это произошло из-за сильного ветра. Только чудом никто не пострадал.
Люди постоянно предупреждают друг друга в соцсетях, где опасно ходить. А почему ответственные за ремонт службы не в курсе?
Коммунальным службам быстрее огораживать дом нужно и на крышу бригаду направлять, такие самолетики вылетают шиферные, они и дальше улететь могут от дома.