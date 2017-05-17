Омичей предупредили о шифере, падающем с крыши

Житель Ленинского округа опубликовал в соцсети снимки, на которых запечатлён упавший с крыши лист шифера, чуть не попавший в прохожих.

В Омске произошёл опасный инцидент. Очевидец Аркадий Фёдоров опубликовал в соцсети пост, в котором попросил омичей обходить дом, расположенный на улице Марченко, 3. Мужчина объяснил, что 16 мая около 18:00 с крыши дома упали листы шифера прямо за его спиной.

Судя по снимкам, с крыши свалилось несколько кусков строительного материала. По всей видимости, это произошло из-за сильного ветра. Только чудом никто не пострадал.