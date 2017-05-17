Омичей предупредили о шифере, падающем с крыши
Общество  •  17 мая 2017, 08:38, последнее обновление 17 мая 2017, 10:09  •  печать

Омичей предупредили о шифере, падающем с крыши

Автор:

Житель Ленинского округа опубликовал в соцсети снимки, на которых запечатлён упавший с крыши лист шифера, чуть не попавший в прохожих.

В Омске произошёл опасный инцидент. Очевидец Аркадий Фёдоров опубликовал в соцсети пост, в котором попросил омичей обходить дом, расположенный на улице Марченко, 3. Мужчина объяснил, что 16 мая около 18:00 с крыши дома упали листы шифера прямо за его спиной.

 

Судя по снимкам, с крыши свалилось несколько кусков строительного материала. По всей видимости, это произошло из-за сильного ветра. Только чудом никто не пострадал.

Теги  •  #крыша #опасность #фото

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Анна Орлова  •  17 мая 2017, 11:37

Люди постоянно предупреждают друг друга в соцсетях, где опасно ходить. А почему ответственные за ремонт службы не в курсе?

Ответить
Юрий Александрович  •  17 мая 2017, 09:34

Коммунальным службам быстрее огораживать дом нужно и на крышу бригаду направлять, такие самолетики вылетают шиферные, они и дальше улететь могут от дома.

Ответить
Последние новости
Житель Омской области угнал машину и спрятал её в Иртыше  •  сегодня, 18:03
Министр финансов Омской области обещает снизить дефицит бюджета и увеличить расходы  •  сегодня, 17:53
Сотрудников детдома наказали за воспитанников, нюхавших бензин  •  сегодня, 17:35  •   1
Омич обманул жителя Подмосковья, продав ему несуществующие колёса  •  сегодня, 17:12  •   1
Появилось видео первых минут ДТП с маршруткой в центре Омска  •  сегодня, 16:33  •  
Региональное правительство будет управлять сельскими территориями из единого центра  •  сегодня, 15:57
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400