Под Омском ондатра набросилась на едущий трактор

Сельскохозяйственная машина помешала ондатре искупаться в луже, и в итоге грызун набросился на неё.

Интересное видео, снятое в деревне Окунево, появилось сегодня, 26 апреля, в социальных сетях. В ролике можно увидеть, как из лужи на трактор, едущий по сельской дороге, выпрыгивает рыжий зверёк. Грызун пытается укусить колесо сельскохозяйственной машины, а затем отбегает в сторону. Спустя несколько секунд трактор продолжает движение и нападение повторяется.

- От зверька так и слышалось: "Ещё раз проедешь - колёса прокушу", - шутливо комментирует происходящее автор видео.

В комментариях к опубликованному ролику омичи в шутку предположили, что ондатра - "зацепер", который просто хотел добраться на попутке до дома. Более серьёзные горожане утверждают, что такое поведение характерно для животного, больного бешенством.