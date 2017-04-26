Под Омском ондатра набросилась на едущий трактор
Общество  •  26 апреля 2017, 12:42, последнее обновление 26 апреля 2017, 12:53  •  печать

Под Омском ондатра набросилась на едущий трактор

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Сельскохозяйственная машина помешала ондатре искупаться в луже, и в итоге грызун набросился на неё.

Интересное видео, снятое в деревне Окунево, появилось сегодня, 26 апреля, в социальных сетях. В ролике можно увидеть, как из лужи на трактор, едущий по сельской дороге, выпрыгивает рыжий зверёк. Грызун пытается укусить колесо сельскохозяйственной машины, а затем отбегает в сторону. Спустя несколько секунд трактор продолжает движение и нападение повторяется.

 

- От зверька так и слышалось: "Ещё раз проедешь - колёса прокушу", - шутливо комментирует происходящее автор видео.

В комментариях к опубликованному ролику омичи в шутку предположили, что ондатра - "зацепер", который просто хотел добраться на попутке до дома. Более серьёзные горожане утверждают, что такое поведение характерно для животного, больного бешенством.

Теги  •  #видео #Окунево #ондатра #трактор

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