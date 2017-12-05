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5 декабря 2017, вторник, 18:11
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Собаки, которых поймали на улицах Омска
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Концерт Адама Гонтье в Омске
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Омск посетил Дед Мороз из Великого Устюга
15
Открытие исторического парка "Россия - моя история"
34
В Омске показали, как разбирают Юбилейный мост
10
В Омской крепости грохотали пушки
25
Хоккеисты омского "Авангарда" встретились с болельщиками
50
"Барс-Запад" и "Радио Сибирь" устроили для омичей "Большой Пит-Стоп"
10
Арт-манифест "Белый край"
35
Танцы в воздухе. В Омске прошёл Всероссийский турнир по воздушной и шестовой акробатике
28
"Сибирская этника - 2017"
34
Товарищеский матч между ФК "Иртыш" (Омск) и "Радио Сибирь Омск"
41
Шестой пошёл: в Омском горсовете открылся новый парламентский сезон
20
В огне не горят: омские пожарные боролись за звание лучшего
29
Атлеты из Сибири и Урала померились мышцами в Омске
28
Омские байкеры заглушили моторы до весны
31
В Омск прибыл кубок FIFA
19
Омичи поддержали акцию "Спорт во благо"
28
Симфония рока: в Омске прошёл "СимфоРокПарк"
25
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