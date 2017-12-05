Фоторепортажи

Собаки, которых поймали на улицах Омска
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Концерт Адама Гонтье в Омске
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Омск посетил Дед Мороз из Великого Устюга 
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Открытие исторического парка "Россия - моя история"
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В Омске показали, как разбирают Юбилейный мост 
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В Омской крепости грохотали пушки
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Хоккеисты омского "Авангарда" встретились с болельщиками
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"Барс-Запад" и "Радио Сибирь" устроили для омичей "Большой Пит-Стоп"
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Арт-манифест "Белый край"
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Танцы в воздухе. В Омске прошёл Всероссийский турнир по воздушной и шестовой акробатике
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"Сибирская этника - 2017"
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Товарищеский матч между ФК "Иртыш" (Омск) и "Радио Сибирь Омск"
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Шестой пошёл: в Омском горсовете открылся новый парламентский сезон
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В огне не горят: омские пожарные боролись за звание лучшего
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Атлеты из Сибири и Урала померились мышцами в Омске
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Омские байкеры заглушили моторы до весны
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В Омск прибыл кубок FIFA
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Омичи поддержали акцию "Спорт во благо"
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Симфония рока: в Омске прошёл "СимфоРокПарк"
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Фейерверки "зажгли" небо над Чернолучьем 
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