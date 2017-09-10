Омичи поддержали акцию "Спорт во благо"

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10 сентября 2017, воскресенье, 15:22
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Фоторепортажи
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Когда уходит детство: омские выпускники на Иртышской набережной прощались со школой
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Прощание с Анатолием Бардиным
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В Омске состоялся третий "Цветочный забег"
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