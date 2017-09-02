Фоторепортажи

Симфония рока: в Омске прошёл "СимфоРокПарк"
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Снова за парты: омские школьники встречают День знаний
31
В Омске установили бюст министру, населившему Сибирь
23
Фестиваль "Территория Авангарда" - 2017
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Омск отметил 301-й день рождения
41
Сказочные персонажи заселили "Флору-2017"
30
Омская крепость открылась после реставрации
43
В Омске оживили Любочку и Степаныча
27
В Омске встретили "Сабантуй"
17
"АгроОмск-2017" без шашлыка из свинины
40
Споттинг в омском аэропорту
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Молодёжный Арбат. 24.07.17
30
Пикник - 2017
29
Когда уходит детство: омские выпускники на Иртышской набережной прощались со школой
33
Прощание с Анатолием Бардиным 
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В Омске состоялся третий "Цветочный забег"
27
Международный фестиваль "Формула моды: Восток-Запад 2017"
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Фестиваль "Причёска как искусство. Городские трансформации"
36
В Омске прошёл городской пленэр
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Боевой расчёт погранвойск в омском парке Победы
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