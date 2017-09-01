Снова за парты: омские школьники встречают День знаний

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1 сентября 2017, пятница, 14:24
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Омская крепость открылась после реставрации
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В Омске встретили "Сабантуй"
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"АгроОмск-2017" без шашлыка из свинины
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Споттинг в омском аэропорту
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Молодёжный Арбат. 24.07.17
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Пикник - 2017
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Когда уходит детство: омские выпускники на Иртышской набережной прощались со школой
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Прощание с Анатолием Бардиным
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В Омске состоялся третий "Цветочный забег"
27
Международный фестиваль "Формула моды: Восток-Запад 2017"
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Фестиваль "Причёска как искусство. Городские трансформации"
36
В Омске прошёл городской пленэр
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Боевой расчёт погранвойск в омском парке Победы
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Последний звонок: белые бантики вернулись в город
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