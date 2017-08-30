В Омске установили бюст министру, населившему Сибирь

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30 августа 2017, среда, 17:44
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Прощание с Анатолием Бардиным
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В Омске состоялся третий "Цветочный забег"
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Фестиваль "Причёска как искусство. Городские трансформации"
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В Омске прошёл городской пленэр
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Боевой расчёт погранвойск в омском парке Победы
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Последний звонок: белые бантики вернулись в город
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