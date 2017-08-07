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7 августа 2017, понедельник, 00:50
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Омск отметил 301-й день рождения
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Омская крепость открылась после реставрации
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В Омске оживили Любочку и Степаныча
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"АгроОмск-2017" без шашлыка из свинины
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Споттинг в омском аэропорту
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Молодёжный Арбат. 24.07.17
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Пикник - 2017
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Когда уходит детство: омские выпускники на Иртышской набережной прощались со школой
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Прощание с Анатолием Бардиным
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В Омске состоялся третий "Цветочный забег"
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Международный фестиваль "Формула моды: Восток-Запад 2017"
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Фестиваль "Причёска как искусство. Городские трансформации"
36
В Омске прошёл городской пленэр
33
Боевой расчёт погранвойск в омском парке Победы
46
Последний звонок: белые бантики вернулись в город
28
Набережные Омска оказались подтоплены поднявшимися реками
10
Весенний полумарафон - 2017
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Первый областной форум Российского движения школьников прошёл в Омске
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В Омске двухмесячный младенец пострадал в ДТП в День города
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Голая девушка прогулялась в центре Омска в День города
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Танцующий оркестр из Екатеринбурга не танцевал
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5 августа 2017, 22:56
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