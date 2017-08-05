Сказочные персонажи заселили "Флору-2017"

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5 августа 2017, суббота, 00:02
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Пикник - 2017
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Прощание с Анатолием Бардиным
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В Омске состоялся третий "Цветочный забег"
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Фестиваль "Причёска как искусство. Городские трансформации"
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В Омске прошёл городской пленэр
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Боевой расчёт погранвойск в омском парке Победы
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Последний звонок: белые бантики вернулись в город
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Набережные Омска оказались подтоплены поднявшимися реками
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Весенний полумарафон - 2017
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Первый областной форум Российского движения школьников прошёл в Омске
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