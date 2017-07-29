В Омске оживили Любочку и Степаныча

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29 июля 2017, суббота, 18:06
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В Омске прошёл городской пленэр
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Последний звонок: белые бантики вернулись в город
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Набережные Омска оказались подтоплены поднявшимися реками
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Весенний полумарафон - 2017
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