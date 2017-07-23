В Омске встретили "Сабантуй"

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23 июля 2017, воскресенье, 00:40
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Последний звонок: белые бантики вернулись в город
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Первый областной форум Российского движения школьников прошёл в Омске
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