Прощание с Анатолием Бардиным 

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20 июня 2017, вторник, 00:28
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Боевой расчёт погранвойск в омском парке Победы
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Последний звонок: белые бантики вернулись в город
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Набережные Омска оказались подтоплены поднявшимися реками
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Весенний полумарафон - 2017
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Первый областной форум Российского движения школьников прошёл в Омске
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Со слезами на глазах: как в Омске встречают День Победы
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Монстрация громко прошла по Омску
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В Омске завершился юбилейный фестиваль "Движение"
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В Омске открылся юбилейный фестиваль "Движение"
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Лёд тронулся! Иртыш пробудился от зимнего сна
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