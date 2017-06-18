В Омске состоялся третий "Цветочный забег"

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18 июня 2017, воскресенье, 19:09
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Последний звонок: белые бантики вернулись в город
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Со слезами на глазах: как в Омске встречают День Победы
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В Омске открылся юбилейный фестиваль "Движение"
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Лёд тронулся! Иртыш пробудился от зимнего сна
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