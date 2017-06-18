Фоторепортажи

В Омске состоялся третий "Цветочный забег"
27
Международный фестиваль "Формула моды: Восток-Запад 2017"
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Фестиваль "Причёска как искусство. Городские трансформации"
36
В Омске прошёл городской пленэр
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Боевой расчёт погранвойск в омском парке Победы
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Последний звонок: белые бантики вернулись в город
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Набережные Омска оказались подтоплены поднявшимися реками
10
Весенний полумарафон - 2017
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Первый областной форум Российского движения школьников прошёл в Омске
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В Омске прошёл первый женский автомобильный квест "Девчата Рулят. Заведи мечту"
17
Праздничным салютом отметили День Победы в Омске
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Со слезами на глазах: как в Омске встречают День Победы
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Монстрация громко прошла по Омску
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В Омске завершился юбилейный фестиваль "Движение"
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В Омске открылся юбилейный фестиваль "Движение"
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Лёд тронулся! Иртыш пробудился от зимнего сна
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Театр мод "ОбраZ" представил спектакль "ПУТЬ"
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Христос воскрес: в храмах Омской области прошли Пасхальные богослужения
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Православные отметили Вербное воскресенье
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"Тотальный диктант" проверил омичей на грамотность
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