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12 июня 2017, понедельник, 01:43
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Международный фестиваль "Формула моды: Восток-Запад 2017"
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Фестиваль "Причёска как искусство. Городские трансформации"
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В Омске прошёл городской пленэр
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Боевой расчёт погранвойск в омском парке Победы
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Последний звонок: белые бантики вернулись в город
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Набережные Омска оказались подтоплены поднявшимися реками
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Весенний полумарафон - 2017
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Первый областной форум Российского движения школьников прошёл в Омске
50
В Омске прошёл первый женский автомобильный квест "Девчата Рулят. Заведи мечту"
17
Праздничным салютом отметили День Победы в Омске
12
Со слезами на глазах: как в Омске встречают День Победы
60
Монстрация громко прошла по Омску
46
В Омске завершился юбилейный фестиваль "Движение"
69
В Омске открылся юбилейный фестиваль "Движение"
49
Лёд тронулся! Иртыш пробудился от зимнего сна
14
Театр мод "ОбраZ" представил спектакль "ПУТЬ"
50
Христос воскрес: в храмах Омской области прошли Пасхальные богослужения
35
Православные отметили Вербное воскресенье
20
"Тотальный диктант" проверил омичей на грамотность
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Навруз принёс в Омск весну
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Депутаты омского горсовета отчитались о доходах
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В Омске у СКК им. Виктора Блинова устроили дрифт со стрельбой
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вчера, 16:30
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На следующей неделе омичей ждут жара и грозы
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вчера, 14:13
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В Омске разбойник с кирпичом напал на пенсионерку, забрав продукты
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вчера, 13:48
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5
Омские синоптики вновь объявили штормовое предупреждение
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10 июня 2017, 15:35
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