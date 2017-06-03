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Фоторепортажи

В Омске прошёл городской пленэр
35
Боевой расчёт погранвойск в омском парке Победы
46
Последний звонок: белые бантики вернулись в город
28
Набережные Омска оказались подтоплены поднявшимися реками
10
Весенний полумарафон - 2017
39
Первый областной форум Российского движения школьников прошёл в Омске
50
В Омске прошёл первый женский автомобильный квест "Девчата Рулят. Заведи мечту"
17
Праздничным салютом отметили День Победы в Омске
12
Со слезами на глазах: как в Омске встречают День Победы
60
Монстрация громко прошла по Омску
46
В Омске завершился юбилейный фестиваль "Движение"
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В Омске открылся юбилейный фестиваль "Движение"
49
Лёд тронулся! Иртыш пробудился от зимнего сна
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Театр мод "ОбраZ" представил спектакль "ПУТЬ"
50
Христос воскрес: в храмах Омской области прошли Пасхальные богослужения
35
Православные отметили Вербное воскресенье
20
"Тотальный диктант" проверил омичей на грамотность
27
Навруз принёс в Омск весну
15
В Омске завершился конкурс юных скрипачей и виолончелистов имени Шпета
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Виолончелист Кирилл Родин дал концерт в Омске
25
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28-летняя омичка на иномарке сбила юного велосипедиста  •  сегодня, 10:17  •   1
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Умер бывший генеральный менеджер омского "Авангарда" Анатолий Бардин  •  вчера, 22:53  •   1
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У строительного гипермаркета в Омске произошёл пожар  •  вчера, 21:17
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