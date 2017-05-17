Фоторепортажи

В Омске прошёл первый женский автомобильный квест "Девчата Рулят. Заведи мечту"
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Праздничным салютом отметили День Победы в Омске
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Со слезами на глазах: как в Омске встречают День Победы
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Монстрация громко прошла по Омску
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В Омске завершился юбилейный фестиваль "Движение"
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В Омске открылся юбилейный фестиваль "Движение"
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Лёд тронулся! Иртыш пробудился от зимнего сна
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Театр мод "ОбраZ" представил спектакль "ПУТЬ"
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Христос воскрес: в храмах Омской области прошли Пасхальные богослужения
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Православные отметили Вербное воскресенье
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"Тотальный диктант" проверил омичей на грамотность
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Навруз принёс в Омск весну
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В Омске завершился конкурс юных скрипачей и виолончелистов имени Шпета
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Виолончелист Кирилл Родин дал концерт в Омске
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В Омске начался II Межрегиональный открытый конкурс юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета
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В Омске открылась выставка Никаса Сафронова
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Улыбки и мускулы. Омск собрал бодибилдеров со всей Сибири
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В Омске прошёл митинг в честь воссоединения Крыма с Россией
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"Авангард" вступил в борьбу с "Ак Барсом"
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"Радио Сибирь" подарило омичкам 1500 тюльпанов в честь 8 марта!
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