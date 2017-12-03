Театр одного особенного актера

Кира во всем полная противоположность Саши. В отличие от спокойного Александра, она взрывная, активная и непосредственная. Братик к сестренке всегда относился с вниманием и любовью, и для нее он любимый старший брат и друг, она просто не замечает, что он не такой, как все. Потому Валида уверена: особенные дети должны ходить в обычные детские сады и учиться в простых школах. Вырастая вместе, обычные дети воспринимают особенных ребятишек на равных. Родители боятся, что ребенок с синдромом Дауна может быть чем-то опасен. На самом деле эти дети, которых называют солнечными, совершенно безобидны, это они в нашем обществе могут стать жертвой насмешек и агрессии. Но выросшие вместе дети, никогда не обидят человека с особенностями в развитии, считает мама Саши, а, наоборот, могут научиться у них доброте и человечности, которых так не хватает в современной жизни.

