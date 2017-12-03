Лидия Чесакова
Театр одного особенного актера
Ко Дню матери "Омск Здесь" выпускает серию материалов о звездных мамах: омичках, которых не показывают по телевизору, они не участвуют в конкурсах красоты и не снимаются для обложек глянцевых журналов. Но жизнь их не менее яркая и, к сожалению, не всегда так сладка. Но для своих детей и близких именно они - настоящие звезды.
У Валиды Баймуратовой двое детей, один из которых, ее первенец, родился с синдромом Дауна. Мама не отказалась от него и нашла занятие, которое раскрыло у мальчика невероятные актерские способности.
Первая беременность Валиды проходила спокойно и беспроблемно. Когда родился сын Саша, она заметила, что врачи чем-то напряжены и чего-то не договаривают, но до выписки из роддома никто из персонала не озвучил диагноз ее желанного ребенка - синдром Дауна. Женщина предполагает, что, скорее всего, медики не хотели портить статистику, вдруг мама отказалась бы от малыша?
- Я смотрела на своего мальчика и не могла понять, почему его лицо мне так знакомо? И только потом осознала: он напоминает девочку из моего детского сада. У нее был синдром Дауна. Саша - мой желанный и любимый ребенок. Предложения оставить, отказаться или сдать его куда-то мне поступали не раз, но я и мысли об этом не допускала.
Отец Саши покинул семью. Растить, развивать и воспитывать необычного ребенка помогала мама Валиды. Сегодня Саше 29 лет, во времена его детства информация о синдроме Дауна даже в медицинских справочниках была весьма скудной. О способах развития таких детей речи не было вообще. Его мама интуитивно искала занятия, которые были бы интересны сыну. Она читала ему сказки, ведь все дети их любят. Играла с ним в машинки - мальчики должны играть в машинки. И по ее мнению, Саша отличался от других детей лишь своей внешностью и набором заболеваний, которые являются верными спутниками синдрома Дауна. Несмотря на это, в садик малыша принять отказались, и, если бы на помощь не пришла бабушка, Валиде было бы совсем туго.
В те сложные экономические 90-е годы Валида, школьный учитель, хваталась за любую возможность подработать, лишь бы добыть дополнительные деньги. В школах детей было мало, нагрузка педагогов снизилась, соответственно, и зарплата была мизерной. Валида подрабатывала мытьем полов в разных концах города, на переезды уходило много времени, а сил под вечер не оставалось. В один момент она даже выучилась профессии каменщика и проработала на стройках десять лет, пока опять не появилась возможность вернуться в школу. Но для сына у нее всегда находилась лишняя минутка и необъятная порция маминой любви. Тяжело было морально: вокруг много людей, которые могут пальцем тыкать в сторону ее ребенка, смеяться над ним, что-то комментировать. Мама, как орлица, всегда старалась прикрыть крылом малыша. Спустя годы она научилась не реагировать на нетактичные выходки окружающих, но ни на минуту не перестает беспокоиться, что кто-то может обидеть сына.
- Когда Саша учился в специализированной школе, он каждый день приносил мне что-то, что давали им на угощение: булочку, конфету, яблоко, грушу, - рассказывает Валида. - Я уверена, что он и сам бы с удовольствием их съел, но он упорно приносил мне свой гостинец. Это длилось до той поры, пока на каникулах заботливый мальчик не забыл в портфеле яблоко, из-за него пострадали учебники. Его забота и внимание всегда греют мне душу - мой сын добрый и внимательный человек. Не зря таких детей зовут солнечными - он настоящее солнышко!
В один из праздников Саша вдруг искренне пожелал маме родить малыша. И спустя двадцать лет после рождения первенца Валида решилась на второго ребенка. Эта беременность доставила ей много хлопот. Врачи перестраховывались, направляли на многочисленные анализы, которые нередко противоречили другу-другу, давали неблагоприятные прогнозы по поводу развития плода. И в определенный момент женщина твердо решила: второй ребенок будет рожден, несмотря ни на какие прогнозы. И сразу стало легче, малыш внутри нее успокоился, и мама была вознаграждена рождением здоровой девочки, которую назвала Кирой.
Кира во всем полная противоположность Саши. В отличие от спокойного Александра, она взрывная, активная и непосредственная. Братик к сестренке всегда относился с вниманием и любовью, и для нее он любимый старший брат и друг, она просто не замечает, что он не такой, как все. Потому Валида уверена: особенные дети должны ходить в обычные детские сады и учиться в простых школах. Вырастая вместе, обычные дети воспринимают особенных ребятишек на равных. Родители боятся, что ребенок с синдромом Дауна может быть чем-то опасен. На самом деле эти дети, которых называют солнечными, совершенно безобидны, это они в нашем обществе могут стать жертвой насмешек и агрессии. Но выросшие вместе дети, никогда не обидят человека с особенностями в развитии, считает мама Саши, а, наоборот, могут научиться у них доброте и человечности, которых так не хватает в современной жизни.
У Саши всегда проявлялись какие-то творческие способности. Мальчик самозабвенно пел перед друзьями и родственниками, в какой-то период он увлеченно рисовал. В школе прекрасно учил и читал стихи, рассказывая их с выражением и определенными эмоциями. Потому, когда шесть лет назад Валида увидела объявление о наборе солнечных детей в театр-студию "Параллельный мир", она сразу позвонила по указанному номеру и отвезла Сашу на репетицию. С тех пор у ее сына началась новая жизнь.
Два раза в неделю Саша ездит на репетиции, готовиться к которым начинает с самого утра. Он сам учит текст, сам добирается до театра "Арлекин", где базируется коллектив "Параллельного мира", и самым страшным наказанием для него может быть запрет пойти на репетицию.
- Супруги Лариса и Олег Чичко, которые руководят театром и занимаются с особенными детьми, смогли раскрыть Сашины актерские способности, - со слезами на глазах рассказывает Валида. - Когда я смотрела первый Сашин спектакль "Подпрыгнувший мышонок", рыдала, я была просто поражена, как искренне, как искусно он играет! При этом он не просто исполняет свою роль, он ее проживает. И в коллективе необычных актеров он опекает малышей, знает весь спектакль наизусть, может подсказать текст забывчивому или растерявшемуся участнику постановки. Сегодня мой сын задействован во всех спектаклях театра и считается ведущим актером. Теперь я могу заявить, что действительно горжусь своим сыном! А мамам, у которых есть такие дети, желаю не опускать руки, заниматься со своим ребенком и, конечно, любить его всем сердцем.
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Директор центра косметологии и обучения "Новый образ" Татьяна Кунгурцева поздравила героиню нашего материала с Днем матери. Валиде вручили цветы и подарочный сертификат на услуги центра.
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