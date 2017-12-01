Главнокомандующая семейного счастья: как омская мама вырастила четырех офицеров

- Когда мы с нашими первенцами двойняшками Анатолием и Павлом вернулись из роддома, нас ждала шикарная по тем временам коляска для двойни, в которой лежали два игрушечных танка, - вспоминает многодетная мама. - Так наш папа, сам того не ведая, предопределил их судьбу - оба окончили Омский танковый институт. Два младших сына тоже не раздумывали, кем быть - только военными. Отец ведь с ними проводил все свободное время. Если папе выпадали два выходных, мальчишки экстренно паковали рюкзаки, палатки и удочки, мы с дочкой собирали провизию и выезжали на природу. Он со старшими, когда те одиннадцатиклассниками были, прыгал с парашютом. И настолько у нас дружная семья была - свекровь удивлялась послушанию детей, а я и сама не понимаю, как так все у нас удачно получилось.

