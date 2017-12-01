Лидия Чесакова
Главнокомандующая семейного счастья: как омская мама вырастила четырех офицеров
Ко Дню матери "Омск Здесь" выпускает серию материалов о звездных мамах: омичках, которых не показывают по телевизору, они не участвуют в конкурсах красоты и не снимаются для обложек глянцевых журналов. Но жизнь их не менее яркая и, к сожалению, не всегда так сладка. Но для своих детей и близких именно они - настоящие звезды.
Омичка Надежда Попова - жена подполковника и мать пятерых детей: четырех сыночков и лапочки-дочки. Ее мальчишки по примеру отца выбрали профессию защитника Родины. Надежда рассказала, как нелегко иметь в семье так много офицеров.
О том, как они с мужем познакомились, Надежда Попова рассказывает с улыбкой:
- Я училась в училище им. Шебалина по классу фортепиано, где по традиции устроили бал. На него пригласили курсантов военного училища им. Фрунзе, которое сегодня преобразовано в кадетский корпус, - вспоминает Надежда Ивановна. - Я была в очках, и подружки меня уговаривали их снять, а то ни один парень ко мне не подойдет. Но я принципиально очки не сняла, и парень подошел. Да так подошел, что до сих пор со мной не расстается.
Парнем оказался Владимир Попов, его брат-близнец пригласил на танец подругу пианистки Надюши. Однокурсницы удивлялись, что Надя и ее подруга Шура танцуют с одинаковыми курсантами. Но одними лишь танцами история не закончилась, 20 июня 1979 года в училищах отпраздновали выпускные балы, а 21 июня братья Поповы праздновали свадьбу, женившись в один день на подругах. Браки оказались крепкими, несмотря на кочевую и беспокойную жизнь военных.
- Я коренная омичка, - рассказывает Надежда Попова, - но с мужем пришлось пожить и в Казахстане, и в Германии. В 1984 году вернулись в Омск и город больше не покидали, в отличие от всех наших детей - они разлетелись кто куда. Такова судьба военных. Дочка только выбилась из "общей тенденции", связала свою жизнь с музыкой, блестяще окончив омское музучилище им. Шебалина и факультет культуры искусств ОмГУ, а после вышла замуж за медика. Но в Омске пара не осталась, уехала в Мурманскую область.
Про детей Надежда Ивановна рассказывает с особой теплотой. Как получилось, что все четверо сыновей стали военными, объясняет просто - они взяли пример с отца, который для них во всем был непререкаемым авторитетом. Его мать семейства Поповых называет главным педагогом и другом детей, который всегда находил с ними общий язык и умел сглаживать конфликты и ссоры.
- Когда мы с нашими первенцами двойняшками Анатолием и Павлом вернулись из роддома, нас ждала шикарная по тем временам коляска для двойни, в которой лежали два игрушечных танка, - вспоминает многодетная мама. - Так наш папа, сам того не ведая, предопределил их судьбу - оба окончили Омский танковый институт. Два младших сына тоже не раздумывали, кем быть - только военными. Отец ведь с ними проводил все свободное время. Если папе выпадали два выходных, мальчишки экстренно паковали рюкзаки, палатки и удочки, мы с дочкой собирали провизию и выезжали на природу. Он со старшими, когда те одиннадцатиклассниками были, прыгал с парашютом. И настолько у нас дружная семья была - свекровь удивлялась послушанию детей, а я и сама не понимаю, как так все у нас удачно получилось.
Удачно - это не то слово. Все сыновья успешно окончили Танковый институт и по распределению разъехались служить по разным городам. Довелось им побывать и в горячих точках, об этом их мама говорит с напряжением, не дай Бог опять где-то вооруженный конфликт возникнет, ее мальчишек могут направить в самое пекло.
- Для меня главное желание в жизни - чтобы не было войны, - делится Надежда Ивановна. - Не передать словами, что я пережила, когда в 1999 году происходили военные события в Югославии. Нашему папе довелось принять в них участие. Как мы следили за новостями, просиживали у телевизора - никому не пожелаю такого. Но что поделать? Такова участь жены военного - ждать и верить, что все будет хорошо.
За достойное воспитание детей семья Поповых одной из первых была удостоена высокой награды.
- В 2009 году мы в числе еще нескольких семей со всей России были приглашены в Кремль, где президент страны, тогда им был Дмитрий Медведев, вручил нам Орден родительской славы, - вспоминает Надежда Попова. - Мы были единственной семьей из Сибирского Федерального округа, получившей эту награду. Тогда нам удалось встретиться всей семьей, это для меня самое большое счастье!
Собраться всем вместе трудно, дети по воле судьбы разбросаны по всей стране. Зато у Надежды и Владимира нет проблемы с выбором места проведения отпуска. Они садятся в свой автомобиль и отправляются в гости к детям, чтобы понянчиться с одиннадцатью внуками, которые подрастают вдали от бабушки с дедушкой.
Надежда Ивановна признается, что она всегда мечтала о большой семье и с большой любовью относилась к детям. И профессия у нее соответствующая - 32 года трудится на одном рабочем месте музыкальным руководителем в любимом детском саду. Надежда уверена, что дети, чистые душой и сердцем, своей непосредственностью и открытостью наполняют ее энергией, а она старается помочь раскрыться тем росточкам доброты и творчества, которые заложены в их душах.
На вопрос, как ей удалось вырастить таких успешных детей, Надежда Ивановна отвечает, что в воспитании сыновей главную роль играет отец. Именно он, по мнению матери, привил их мальчикам уважительное и бережное отношение к женщинам, демонстрируя им наглядный пример, заботясь о супруге и дочке. Мама же не говорит о том, как справлялась с детьми, когда муж неделями пропадал в военной части или бывал в командировках, именно она готовила обеды, стирала многочисленные рубашки и джинсы, убирала их большую квартиру, ходила на родительские собрания и ни на минуту не переставала беспокоиться за своих детей. А супруг Владимир с юмором говорит:
- Мудрая женщина всегда отпустит мужа на рыбалку, а умная - отпустит на рыбалку с детьми!
Надежда Попова уверена, что ребенок отражает своим поведением все, что происходит в его семье. Поэтому и гордится тем, что им с мужем удалось вырастить пятерых детей без педагогических пособий и методик, слушая только свои сердце и душу.
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Директор центра косметологии и обучения "Новый образ" Татьяна Кунгурцева поздравила героиню нашего материала с Днем матери. Надежде вручили цветы и подарочный сертификат на услуги центра.
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