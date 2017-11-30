Материнская любовь с высоты птичьего полета

- Конечно, дома я и пироги пеку, и борщи варю, но мальчишки понимают, насколько ответственная у меня работа и волнуются за меня, - говорит Светлана. - Но больше всего волновались, когда я 10 месяцев работала вахтами на Дальнем Востоке, участвовала в строительстве моста на остров Русский. Там, конечно, и высота, и сила ветра, и виды из кабины крана совсем другие, чем здесь. Рельеф и природа потрясающие. В один из перелетов в салоне самолета, который вез нас домой, произошла разгерметизация, все было, как в кино: выскочили кислородные маски, дышать мгновенно стало нечем. Борт развернули обратно во Владивосток, и мы сутки ждали, пока привезут запчасти из Москвы и отремонтируют самолет. Серьезность ситуации я поняла только дома. Младшему сыну велела не говорить об этом случае старшему Виталию, который тогда проходил военную службу в ВДВ, ему там и без меня волнений хватало.

