Лидия Чесакова
Материнская любовь с высоты птичьего полета
Ко Дню матери "Омск Здесь" выпускает серию материалов о звездных мамах: омичках, которых не показывают по телевизору, они не участвуют в конкурсах красоты и не снимаются для обложек глянцевых журналов. Но жизнь их не менее яркая и, к сожалению, не всегда так сладка. Но для своих детей и близких именно они - настоящие звезды.
Светлана Ковалева около 30 лет работает крановщицей на разных стройках Омска и даже побывала на строительстве моста на остров Русский. Свою профессию она смогла совместить с воспитанием детей, вырастив двух сыновей.
В Омск Светлана с двумя сыновьями Виталием и Юрием приехала 11 лет назад из маленького городка Усть-Кут Иркутской области, где и выучилась в свое время на крановщицу.
- Нас тогда было шесть девчонок-крановщиц, - вспоминает Светлана. - Мы были молоды, активны, мечтали о больших стройках. Я даже участвовала в строительстве БАМа. Воспоминания очень теплые остались с того времени. Недавно с помощью интернета нашла всех своих сокурсниц, жизнь разбросала нас по разным городам, но в профессии осталась только я.
На кране Светлана работает с 18 лет. Говорит, высоты никогда не боялась, а на выбор профессии косвенно повлияла мечта мамы, молодость которой проходила во времена масштабных советских строек, а жизнь простых рабочих и строителей романтично популяризировали в кино. Но матери Светланы не суждено было работать на высоте - на медкомиссии из-за дрожи в руках ее кандидатуру забраковали. Дочка же успешно выучилась на крановщицу и уже 30 лет с легкостью управляет многометровыми строительными кранами.
- Немного сложно бывает, когда за новый кран садишься, правда, только первые 15 минут, пока приноровишься, опробуешь повороты, - говорит Светлана, - пока поймешь, почувствуешь машину, немного напрягаешься, а потом начинается работа. Кабина крана становится мне вторым домом, в котором проводишь практически весь день, потому и обустроить, создать уют в ней пытаешься. У меня там радио работает, все, как в кабинете. Я обожаю свою профессию!
Сегодня строительные краны оборудованы компьютером, который показывает скорость ветра, контролирует порядок действий, подает звуковые предупреждения. Но Светлана с теплотой вспоминает простые советские краны, говорит, они в управлении проще были и быстрее команды выполняли, на них, в отличие от современных машин, можно было выполнять четыре операции одновременно. Но приходится мириться с техническим прогрессом.
По мнению крановщицы, главное в её работе - сдержанность и геометрическое пространственное мышление. Нужно четко чувствовать конечную точку, груз, который поднимаешь, рассчитывать силу строительной махины. Говорит, как-то на обеде на спор спичечный коробок задвигали гаком (крюком крана) - и выиграла! Но в целом работа у нее очень ответственная. От ошибки крановщика может случиться такая беда, страшно представить. Но она научилась оставлять рабочие проблемы на стройке, а дома заботиться о детях и хлопотать по хозяйству в добром настроении.
Сыновья Светланы, хоть и приходилось маме работать от заката до рассвета, а то и в ночные смены выходить, к ее профессии относятся с уважением и пониманием. Старшего сына в пятилетнем возрасте она как-то привела в один из выходных дней на стройку, разрешила посидеть ему в кабине крана КБ-572, поглазеть с 22-метровой высоты на окрестности. Но стройка не место для детей. Потому о работе матери мальчишки знают только с ее слов.
- Конечно, дома я и пироги пеку, и борщи варю, но мальчишки понимают, насколько ответственная у меня работа и волнуются за меня, - говорит Светлана. - Но больше всего волновались, когда я 10 месяцев работала вахтами на Дальнем Востоке, участвовала в строительстве моста на остров Русский. Там, конечно, и высота, и сила ветра, и виды из кабины крана совсем другие, чем здесь. Рельеф и природа потрясающие. В один из перелетов в салоне самолета, который вез нас домой, произошла разгерметизация, все было, как в кино: выскочили кислородные маски, дышать мгновенно стало нечем. Борт развернули обратно во Владивосток, и мы сутки ждали, пока привезут запчасти из Москвы и отремонтируют самолет. Серьезность ситуации я поняла только дома. Младшему сыну велела не говорить об этом случае старшему Виталию, который тогда проходил военную службу в ВДВ, ему там и без меня волнений хватало.
Старший сын уже женат, живет со своей семьей в Белоруссии, растит дочку Веронику, которая еще ни разу не видела бабушку. Младший Юрий - спортсмен, входит в состав команды "Газпрома", отстаивает спортивную честь предприятия на разных соревнованиях. Оба сына всегда с уважением относились к матери, вырастившей их без отца, с которым Светлана была вынуждена много лет назад расстаться. Дома она всегда была заботливой, любящей мамой, которая при необходимости и твердость характера может проявить, принять жесткое решение. На работе же она в своей стихии, и профессию крановщицы особенной не считает.
- Это сейчас в строительстве дела не очень хорошо идут, крановщицы разъехались по стране в поисках лучшего места, где можно заработать, - говорит Светлана, - а раньше всегда на стройке много девчонок было. И все ответственно работу свою выполняли и детей растить успевали. Так что я не единственная крановщица, которая каждый день любуется Омском с высоты птичьего полета.
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Директор центра косметологии и обучения "Новый образ" Татьяна Кунгурцева поздравила героиню нашего материала с Днем матери. Светлане вручили цветы и подарочный сертификат на услуги центра.
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