Омич не захотел выписываться из тубдиспансера, устроив дебош

Вчера, 3 декабря, в 21:30 сотрудники Росгвардии получили информацию о пациенте клинического противотуберкулезного диспансера, устроившего дебош. Оказалось, что причиной конфликта стала выписка омича из больницы. Мужчина посчитал, что его вылечили недостаточно, поэтому решил остаться и долечиться.
Прибывшие на место росгвардейцы нашли выписанного пациента в ремонтируемом корпусе. Он забрался внутрь, выбив запертую дверь ногой. 38-летний ранее судимый мужчина доставлен в полицию. Сумма нанесенного ущерба пока уточняется. Проводится проверка.