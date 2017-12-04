Омич не захотел выписываться из тубдиспансера, устроив дебош

38-летний пациент туберкулезного диспансера выбил дверь ногой и забрался в недостроенный корпус, чтобы не выписываться из больницы.

Вчера, 3 декабря, в 21:30 сотрудники Росгвардии получили информацию о пациенте клинического противотуберкулезного диспансера, устроившего дебош. Оказалось, что причиной конфликта стала выписка омича из больницы. Мужчина посчитал, что его вылечили недостаточно, поэтому решил остаться и долечиться.

Прибывшие на место росгвардейцы нашли выписанного пациента в ремонтируемом корпусе. Он забрался внутрь, выбив запертую дверь ногой. 38-летний ранее судимый мужчина доставлен в полицию. Сумма нанесенного ущерба пока уточняется. Проводится проверка.