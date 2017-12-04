Омич не захотел выписываться из тубдиспансера, устроив дебош
Криминал  •  ИА «Омск Здесь»  4 декабря 2017, 16:13, последнее обновление 4 декабря 2017, 16:31  •  печать

Омич не захотел выписываться из тубдиспансера, устроив дебош

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38-летний пациент туберкулезного диспансера выбил дверь ногой и забрался в недостроенный корпус, чтобы не выписываться из больницы. 

Вчера, 3 декабря, в 21:30 сотрудники Росгвардии получили информацию о пациенте клинического противотуберкулезного диспансера, устроившего дебош. Оказалось, что причиной конфликта стала выписка омича из больницы. Мужчина посчитал, что его вылечили недостаточно, поэтому решил остаться и долечиться.

Прибывшие на место росгвардейцы нашли выписанного пациента в ремонтируемом корпусе. Он забрался внутрь, выбив запертую дверь ногой. 38-летний ранее судимый мужчина доставлен в полицию. Сумма нанесенного ущерба пока уточняется. Проводится проверка.

Теги  •  #больница #клинический противотуберкулезный диспансер #Росгвардия

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